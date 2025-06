La demanda millonaria de Eminem contra Mark Zuckerberg y Meta

Eminem, conocido tanto por su destreza en el mundo del rap como por su determinación fuera del escenario, vuelve a ser noticia, esta vez por llevar su voz a los tribunales. El artista, que libró numerosas batallas a lo largo de su carrera —desde sus inicios en competencias de freestyle hasta su lucha personal contra las adicciones—, ahora se enfrenta a una figura poderosa del ámbito tecnológico: Mark Zuckerberg.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el pasado 30 de mayo la editorial Eight Mile Style, responsable de los derechos musicales de Eminem, presentó una demanda contra Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. En la presentación legal, acusan a la compañía liderada por Mark Zuckerberg de haber incurrido en una grave violación de derechos de autor vinculada al uso no autorizado de la música del artista, y reclaman una compensación que supera los 109 millones de dólares.

La editorial de Eminem exige una compensación millonaria Carlos Osorio - AP

La denuncia sostiene que Meta habría almacenado, reproducido y explotado comercialmente canciones de Eminem sin obtener el permiso correspondiente, lo cual representa una infracción directa a los derechos de propiedad intelectual. Según la editorial, este uso indebido ocurrió a través de las plataformas sociales de la empresa y constituye una práctica que va más allá de un simple error técnico, ya que se señala una explotación sistemática del contenido del artista sin ningún tipo de acuerdo legal previo.

Por todo esto, el equipo del músico aseguró que la empresa “alentó a miles de millones de usuarios de sus servicios en línea a usar la canción, de forma voluntaria y sin licencia. Por tanto, como sabe Meta, las canciones no son utilizables según la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital”.

Los detalles de la demanda

La demanda presentada por Eight Mile Style apunta directamente a funciones clave de las plataformas de Meta, como Reels y Original Audio, y alega que estas herramientas no solo facilitan, sino que además fomentan el uso indebido de la música de Eminem. Según la presentación judicial, estas funciones permiten a los usuarios incorporar las canciones del rapero en sus videos sin contar con la atribución o licencia correspondiente, lo que representaría una violación sistemática de los derechos de autor.

Más de 100 millones de dólares en juego en esta disputa judicial

La editorial sostiene que este uso no autorizado provocó una importante pérdida económica, tanto por la disminución del valor de los derechos como por las ganancias que Meta habría obtenido a partir del uso de las canciones. Con un catálogo que incluye 243 canciones, Eight Mile Style solicita la indemnización máxima de 150.000 dólares por cada una. Al multiplicar esa cifra por las tres plataformas principales de Meta —Facebook, Instagram y WhatsApp—, el monto total reclamado asciende a más de 109 millones de dólares. Cabe aclarar que el propio Eminem no figura como parte directa de la demanda, aunque el caso gira en torno a su obra.

A pesar de que esta cifra puede parecer insignificante para alguien como Mark Zuckerberg —quien, según Forbes, posee una fortuna de más de 230 mil millones de dólares—, es poco probable que la compañía acepte el reclamo sin presentar batalla legal.

En definitiva, esta demanda no solo pone en juego una millonaria suma de dinero, sino que también reaviva el debate sobre cómo las grandes plataformas tecnológicas manejan el contenido protegido por derechos de autor. Aunque el artista no está involucrado personalmente, su música está en el centro del conflicto y su editorial musical parece decidida a hacer valer sus derechos. Ahora, con los reflectores puestos sobre Meta y sus políticas, queda por ver si la justicia dará un paso a favor de los creadores o si esta batalla terminará siendo solo otro episodio más en el extenso enfrentamiento entre la industria musical y las redes sociales.