Por qué Mariah Carey y Eminem se odian desde hace dos décadas: un romance que terminó mal y una propuesta “insultante”

Hace veinte años que se sabe: Eminem y Mariah Carey se odian profundamente. Aunque ellos nunca se refirieron a su enemistad, desde aquel tiempo, las especulaciones sobre el motivo por el que no se pueden ni ver fueron cambiando. Se habló de un romance furtivo y fugaz que acabó de la peor manera, de celos profesionales, de una frustrada colaboración artística e incluso se llegó a decir que era simplemente una cuestión de piel. Pero, finalmente, la verdad salió a la luz.

El encargado de revelar el misterio fue el productor musical Damion “Damizza” Young. El hombre de 50 años, que comenzó a trabajar con Carey en 1988, reveló en el TFU Podcast que él fue quien presentó a la reina de los villancicos, hoy de 56 años, con el rapero, de 52.

Maria Carey le dedicó a Eminem su canción "Obsessed" Apple TV

Según Young, Eminem estaba interesado en que Carey actuara en su película 8 Mile. Para ese entonces, Carey ya había trabajado en Se busca novia (1999), la comedia romántica protagonizada por Renée Zellwegger y Chris O’Donnell; había protagonizado Glitter: el brillo de una estrella (2001) y había interpretado a Candy Cushnip en la serie Ally McBeal. Pero esta vez, la propuesta lejos de resultarle atractiva le pareció insultante.

El productor coordinó una llamada telefónica de a tres y allí, después de presentarse e intercambiar algunas frases de cortesía, el rapero disparó: “Quiero que interpretes a mi madre [en la película]”.

“A ella no le gustó nada esa mierda. Y bueno... Sus inseguridades se hicieron presentes”, resumió Young, en referencia a que Carey es apenas cuatro mayor que el rapero. El productor contó, además, que previamente él le había advertido a Eminem que no le hiciera la oferta. “No hagas esto. Sé que tenés buena intención, pero, creeme, estoy manejando a esta chica, y me va a causar un problema”, recuerda haberle dicho al músico.

Eminem en 2002, el año en el que comenzó a dedicarle temas a Carey Timothy A. Clary - AFP

Young sabía que Carey estaba entusiasmada con diversificar su carrera hacia el mundo de la actuación, pero así como le había recomendado que no hiciera Glitter: el brillo de una estrella, tampoco veía con buenos ojos la propuesta de Eminem. Sin embargo, decidió que el rapero intentara convencerla. “Si le ponía trabas a él, y la propuesta llegaba de todos modos por otro lado, el malo iba a ser yo”, explicó.

Finalmente, Kim Basinger, 19 años mayor que el rapero, terminó interpretando a Stephanie Smith, la madre del personaje de Eminem, B-Rabbit, en la película de 2002.

Eminem y Kim Basinger en 8 Mile - Fuente: YouTube

Según consigna Page Six, los rumores de que la enemistad entre ellos surgió luego de una relación romántica fallida, salió de los labios del mismo músico y fue negada enfáticamente por la cantante en más de una oportunidad.

Young, sin embargo, y para sorpresa de todos, brindó una versión más cercana a la del intérprete de “The Slim Shady”. Según relató, Carey “estaba persiguiendo” a Eminem y se fue de viaje a Detroit. En algún momento, se juntaron los tres en el departamento de Eminem, pero ellos lo dejaron solo y se encerraron en la habitación del cantante.

“Ellos estuvieron juntos por un tiempo, pero las cosas no tardaron en complicarse, porque Eminem hacía una cosa u otra”, relató Young.

Lo cierto es que Eminem criticó a Carey en varias de sus canciones, como “Superman” y “When the Music Stops”, de 2002. Carey, por su parte, le afirmó a Larry King ese mismo año que ella y su colega solo se vieron “un total de cuatro veces”, y que en ningún momento ella consideró que mantenían “una relación”.

Luego de esas declaraciones, el rapero volvió a mencionarla en su canción “Jimmy Crack Corn”. Quizá como venganza, Carey le habría dedicado “Obsessed” en 2009 -“Estás delirando, estás delirando / Chico, estás perdiendo la cabeza”-, e incluso en el videoclip aparece un hombre muy similar al cantante que interpreta nada menos que ella misma. Él respondió con “The Warning”, tema en que dice: “La única razón por la que te ignoré en primer lugar fue porque negaste haberme visto. Ahora estoy enojado”, además de describir un encuentro sexual con ella y asegurar que tenía “pruebas” que de su relación había sido real.

La disputa se calmó durante años, y Eminem incluso le insistió a Vibe en una entrevista de 2010 que el conflicto había “terminado”. Sin embargo, nueve años después, en un verso de “Lord Above” de Fat Joe, catalogó a Carey como “una loca”.

En 2020, Carey publicó sus memorias, El significado de Mariah Carey, y no mencionó a Eminem ni una sola vez.