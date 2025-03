Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y lo acusó de maltratar a uno de sus hijos: “Le golpeaba la cabeza”

La situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara llegó a un punto de tensión máxima. Hace unos días trascendió que la mediática y su exmarido Maxi López iban a denunciar al futbolista del Galatasaray por el maltrato a uno de sus hijos, hecho que salió a la luz a partir de un informe del colegio al que asiste el menor. Él no se quedó callado e hizo un contundente descargo. Ahora trascendieron nuevos audios en los que la conductora reveló el trato que habría tenido Icardi con Benedicto, su hijo del medio.

El viernes en LAM (América) compartieron nuevos audios de la conversación telefónica que Wanda Nara tuvo con el panelista del programa, Pepe Ochoa. “Yo no hice denuncia por los nenes, yo hablé de mí. Siempre cuidé eso, de hecho le di las nenas 15 días y yo reclamaba que vayan los nenes también con él”, dijo. En el fragmento que reprodujeron, la conductora sostuvo que del colegio de su hijo Benedicto los convocaron a una reunión virtual tanto a ella como a López y allí les revelaron que su hijo contó que habría sido maltratado por Icardi.

Según Wanda Nara, su hijo Benedicto contó en el colegio que Mauro Icardi lo maltrataba Instagram

“Con todos los psicólogos del colegio nos dicen ‘esta cámara que está tapada acá a la izquierda es un testigo. Nosotros, como colegio, con lo que les vamos a decir ahora, tenemos la obligación el lunes de presentar la denuncia. Esto fue un viernes, el día anterior al cumpleaños de Mauro. Yo me desayuno el viernes que el colegio me dice ’hace una semana estamos evaluando a Benedicto porque viene muy mal al colegio, donde se desahoga con una psicóloga argentina'“, expuso Nara. En ese sentido, explicó que en sus anteriores colegios, las profesionales eran turcas, italianas o francesas y que el menor no se habría sentido cómodo para contar lo que le ocurría.

Según relató Wanda, del colegio le dijeron que su hijo le reveló a la psicopedagoga que Mauro “le golpeaba la cabeza” cada vez que ella no estaba y “lo maltrataba y lo golpeaba físicamente”. Asimismo, agregó: “Los nenes tienen esa confusión. Mi hijo lo extraña y a la vez está triste. Él creció con mucho maltrato verbal. ¿Y qué le decía? Que era un pelot***, que era un mo***ico, que era hijo de un bol***...“.

“¿Yo no le voy a creer a mi hijo? ¿Qué voy a hacer? Voy a decir ‘no mi hijo está despechado’. Si él no sabe quién paga el colegio, quién paga las expensas, mi hijo no sabe nada. Lo único que ven mis hijos es que yo lo invité a Mauro a todos los cumpleaños y él les dijo ‘no tengo tiempo en la agenda’. Lo vieron mis hijos, pero si tuvo tiempo para el cumpleaños de Magnolia [la hija de María Eugenia ‘la China’ Suárez]“, lanzó furiosa.