La desgarradora carta que Álex García le escribió a Verónica Echegui tras su muerte: “Mis ojos han llorado”

El pasado lunes, el mundo del espectáculo español se vio sacudido por la triste noticia de la muerte de Verónica Echegui, reconocida actriz de 42 años. La confirmación llegó a través de la Unión de Actores y Actrices, que anunció el fallecimiento en su cuenta oficial de X.

Verónica se hizo un nombre en la industria gracias a su protagónico en Yo soy la Juani y, desde entonces, se consolidó como una destacada figura. Tras su partida, quien fue su pareja durante 13 años, el actor Álex García, compartió con el público una emotiva carta en diario El País, en la que reflejó el profundo impacto que esa relación tuvo en su vida.

De acuerdo con lo publicado por el medio antes mencionado, Verónica Echegui perdió la vida el domingo 24 de agosto en Madrid a causa de un cáncer que padecía. Según informaron diversos medios, la actriz había estado varios días internada en el Hospital 12 de Octubre debido a la enfermedad.

El comunicado en X que confirmó la muerte de la actriz Verónica Echegui

“Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor”, expresó Álex García en su despedida a Verónica Echegui, quien reflejó una mezcla de dolor y admiración.

En medio de la tristeza, el actor reconoció la enorme repercusión de Verónica y dejó en claro su deseo de que ese sentimiento se transforme en una fuerza inspiradora y positiva: “Solo quiero que esa ola de amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren...”.

Álex García y Verónica Echegui en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 Premios Goya Oficial

Emocionado y agradecido por lo que Verónica significó en su vida y todo lo que le enseñó, Álex recordó con nostalgia momentos compartidos: “Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre”.

Consciente de la huella imborrable que Verónica dejó en quienes la conocieron, Álex le prometió continuar su legado: “Tu partida me ha recordado millones de momentos... entre ellos aquel día en Rumanía. A la mañana siguiente preguntamos qué significaba ‘fara fricka’. Sin miedo, significaba. Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con amor”.

La historia de amor de Álex García y Verónica Echegui

Verónica Echegui y Álex García iniciaron su historia de amor en 2010 durante el rodaje de Seis puntos sobre Emma, película que protagonizaron juntos y que dio origen a una relación que se extendió por 13 años. Su romance, considerado uno de los más sólidos y admirados del espectáculo español, se fortaleció con el tiempo, incluso coincidiendo nuevamente en la pantalla en No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas, estrenada en 2016.

Tras su separación, mantenían un muy buen vínculo (Foto: captura)

A pesar de mantener un perfil bajo, la pareja no escondía su cariño y lo demostraba en momentos significativos. Uno de los más emotivos se dio en 2022, cuando Echegui recibió el Premio Goya por Tótem Loba y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a García. “Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo”, expresó y reflejó la profundidad de su vínculo tras más de una década juntos.

Aunque su historia de amor llegó a su fin de manera discreta en el verano de 2023, Verónica y Álex mantenían una relación cercana y demostraban que, más allá del romance, eran grandes amigos y compartían ese respeto y cariño mutuo que trascendió la ruptura.