La desgarradora despedida de la novia de Federico Dorcazberro, el cantante y modelo argentino asesinado en México

El asesinato de Federico Dorcazberro, cantante y modelo argentino de 29 años de edad radicado en México, conmocionó al mundo entero por la violencia en la que se perpetuó. El joven salía de un entrenamiento para el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, en el que iba a debutar junto a su pareja, la cantante venezolana Mariana Ávila, cuando fue interceptado por delincuentes a quienes se habría resistido a darles sus pertenencias.

Horas después de confirmarse el crimen, Mariana Ávila publicó un mensaje cargado de dolor en su cuenta oficial de X: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”. Más tarde compartió un nuevo texto aún más desgarrador: “No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor, por favor vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”.

El emotivo posteo de Mariana Ávila a su novio (Foto: X)

La cantante también subió un video en el que Federico hablaba sobre México, país al que describía como “generoso con los extranjeros” y que le había abierto las puertas para cumplir su sueño de ser artista. “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”, escribió Mariana junto al clip. Miles de usuarios se solidarizaron con ella en los comentarios: “Marianita nos destroza tu situación, te queremos”; “Ahora tenés un angelito que te va a cuidar por siempre” y “Eras su razón para brillar, y él va a seguir haciéndolo desde el cielo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

La pareja era muy querida en redes sociales. Allí compartían momentos de su vida diaria, proyectos y viajes, y habían lanzado juntos la canción “Moka”. Incluso, en el canal de YouTube de Mariana respondieron hace un año cómo se habían conocido y cómo nació su relación. Uno de los recuerdos más significativos para el argentino fue cuando llevó a su novia a Mar del Plata, su ciudad natal, para presentarle los lugares que más amaba. La pareja disfrutó una temporada romántica en “La Feliz”, donde compartieron imágenes que hoy se llenaron de mensajes de despedida.

La pareja era muy querida en redes sociales donde tenía gran cantidad de fans (Foto: @soymarianaavila)

¿Quién era Federico Dorcazberro, el cantante y modelo asesinado en México?

El joven fue asesinado de un disparo mortal a la salida de su trabajo en televisión (Foto: Instagram @fededorcaz)

Federico Dorcazberro había nacido el 28 de enero de 1996 en Mar del Plata, Buenos Aires. En su adolescencia emigró junto a su familia a España, donde dio sus primeros pasos en el modelaje. Más tarde se instaló en Estados Unidos y luego en México, donde consolidó su carrera artística como cantante pop, mientras continuaba su trabajo como modelo. En los últimos años, decidió enfocarse de lleno en la música. Su lanzamiento más reciente fue “Si tú la vieras”, junto al artista colombiano SAIBU. Entre sus canciones más escuchadas también se destacan "Volver a Empezar", “No eres tú”, “Cara bonita” y “Moka”, tema que grabó con Mariana.

El joven y su pareja mantenían una gran comunidad de fans en Centroamérica (Foto: Instagram @soymarianaavila)

La muerte de Federico Dorcazberro ocurrió cuando regresaba de uno de los ensayos para el programa televisivo en el que iba a debutar en pareja. Según informaron medios locales, fue emboscado por delincuentes que intentaron robarle el auto y, al resistirse, recibió un disparo mortal. El joven fue identificado por llevar consigo un documento argentino.