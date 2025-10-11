Nacho Castañares contó las fuertes secuelas que padece Thiago Medina tras el accidente en moto

Thiago Medina atraviesa una etapa de recuperación luego del grave accidente en moto que sufrió semanas atrás. Ya instalado en su casa y acompañado por sus seres queridos, el exparticipante de Gran Hermano da pasos hacia su mejoría. En medio de esto, Nacho Castañares, su amigo y excompañero de reality, dio a conocer cómo es el proceso de recuperación y detalló algunas secuelas físicas que enfrenta.

El streamer fue invitado a LAM (América TV), donde brindó detalles sobre el estado actual de Thiago Medina tras recibir el alta médica. Según contó, el joven experimenta algunas molestias físicas propias de la recuperación: “Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”.

Nacho Castañares y Thiago Medina se hicieron amigos tras su paso por Gran Hermano 2022

Además, Nacho explicó que las consecuencias del accidente no fueron solo físicas, ya que el impacto también afectó la memoria del exnovio de Daniela Celis. “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”, relató y evidenció la magnitud del episodio que vivió su amigo.

A pesar de todo, el ex de Coti Romero se mostró optimista y confía en que Thiago podrá superar este difícil momento con el acompañamiento de sus seres queridos. “Nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”.

En silla de ruedas y con una sonrisa inmensa: así fue la salida de Thiago Medina del hospital

Durante el mediodía del jueves, Thiago Medina recibió el alta médica luego de varios días de preocupación por su estado de salud tras el accidente en moto que sufrió. Su salida del hospital, transmitida por Lape Club Social (América TV), fue un momento cargado de emoción: el joven dejó la clínica en silla de ruedas, pero con una sonrisa que reflejó alivio y felicidad. “Ya me estoy yendo a casa, estoy libre”, expresó con entusiasmo y agregó: “Cuando me desperté, lo primero que quise fue tomar agua, y ahora, cuando me dieron el alta, ver a mis hijas es lo que más quiero”.

Thiago Medina fue dado de alta luego de 28 días de internación

En medio de la alegría por su recuperación, Thiago aprovechó para aclarar algunos rumores que circularon sobre una supuesta propuesta de casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus mellizas, Laia y Aimé. “Nunca dije eso. Si se da más adelante, se va a ver por las redes”, aclaró con naturalidad, sin cerrar la puerta a un posible futuro juntos. Además, reflexionó sobre las prioridades que ahora guían su vida: “Pensé mucho en mis hijas, en querer estar con ellas, en llegar a casa, y que llegue este día. Veremos el día a día, me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque, así estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés, que es lo que más quiero”.

Agradecido por el apoyo recibido, el exparticipante de Gran Hermano valoró las muestras de cariño que recibió durante su recuperación. “Muchas gracias por haberme apoyado, seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro. Acá estamos saliendo”, expresó con emoción. Además, adelantó que ya piensa en nuevos proyectos personales: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere ya le damos para adelante”.

Finalmente, dejó en claro que su prioridad es disfrutar del presente junto a sus hijas. “No tenía miedo, me quería recuperar rápido para irme a casa”, dijo y, entre risas, aseguró que no volverá a subirse a una moto. “Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”, concluyó.