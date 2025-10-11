Quién era Federico Dorcazberro, el músico y modelo argentino asesinado en México

Las autoridades policiales mexicanas comunicaron este jueves el asesinato del modelo y músico argentino Federico Dorcazberro, conocido como “Fede Dorcaz”, quien fue víctima de un intento de robo en la ciudad de México. El joven de 29 años -que fue identificado porque portaba un documento argentino- fue emboscado luego de dejar el lugar de entrenamiento para el programa Hoy, en el que estaría junto a su novia, Mariana Ávila, y donde iba a realizar su debut.

Dorcaz nació el 28 de enero de 1996 en Mar del Plata, Buenos Aires, y emigró en su adolescencia a España junto con su familia, donde dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Luego viajó a Estados Unidos y México, países en los que se posicionó como cantante de pop, y siguió con ambas carreras en paralelo.

Sin embargo, en el último tiempo priorizó su carrera como cantante. Su lanzamiento más reciente fue Si tú la vieras, que realizó con el artista colombiano SAIBU. Entre sus canciones más exitosas se encuentran Volver a Empezar, No eres tú, Cara bonita y Moka, la cual hizo con su pareja.

En mayo, la prestigiosa revista Rolling Stone lo definió como una “estrella latina en ascenso meteórico lista para redefinir el pop latino global”. Y destacó: “Ha comenzado a forjar su nombre entre los pocos que lo precedieron, a medida que gana reconocimiento en México y Brasil. 2024 fue un gran año para el artista: 10 conciertos con entradas agotadas en México, un audiovisual aclamado por la crítica (Instinto), seis videos musicales y apariciones en importantes premios como Premios Lo Nuestro y Premios Juventud".

En tanto, ante la publicación, Dorcaz reaccionó con emoción: “No puedo ser más feliz de hoy despertarme viendo este artículo en una de las revistas más importantes de música. Seguimos cumpliendo sueños y todo es gracias a ustedes. Gracias, Dios. Un pasito más”.

Su último posteo en redes sociales lo hizo el 2 de octubre, en el que recopiló momentos de la Fashion Week y compartió fotos suyas en el evento. En los comentarios, su pareja lo despidió: “Te amo con todo mi corazón. Como todos los días te lo digo: ‘Nenito vuelve’. Por favor, no quiero estar un día más sin ti”.

Por su parte, desde la cuenta oficial del programa también le dedicaron un sentido mensaje: “La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”.