Benjamín Vicuña habló sobre su elección de vivir en Argentina e hizo una revelación sobre la traba de ser chileno

En medio del enfrentamiento legal que atraviesa con María Eugenia ‘la China’ Suárez, madre de Magnolia y Amancio -sus dos hijos menores-, Benjamín Vicuña está abocado a su carrera como actor, la misma que lo llevó a viajar por el mundo, pero también a instalarse en Argentina, lugar que eligió un tiempo atrás junto a Carolina ‘Pampita’ Ardohain para establecerse como familia. Pese a que ahora triunfa en el país, al principio no le fue nada fácil.

Benjamín Vicuña elige Argentina para estar cerca de sus cinco hijos Alejandra López

En una entrevista para el ciclo trasandino Entre Broma y Broma, el actor de 46 años realizó una inesperada revelación sobre la traba de ser chileno en la TV argentina. Primero, ante el comentario del conductor Luis Slimming, Benjamín hizo referencia a la tonada que, a veces, se le pega: “Hay que explicarle a mis queridos compatriotas que pasa lo mismo con los actores que van a México. Es inevitable tener que empezar a hacer un neutro que muchas veces se parece, en este caso, a la tonada argentina”. Y continuó: “Ya son casi como 15 años entrando y saliendo de la Argentina. Tengo hijos argentinos y es inevitable que estando ahí se te pegue”.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos en el Día del Padre: Magnolia, Beltrán, Benicio, Bautista y Amancio (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Luego, se refirió a los proyectos en los que trabaja actualmente. Tras mencionar El rey del King, película chilena que protagoniza junto a Marko Zaror, indicó que está próximo a estrenar el documental El Eterno, en el que personifica a David Arellano, profesor primario y futbolista chileno, fundador y primer capitán de Colo-Colo.

“Pero, ¿cuántas películas hacés por año?“, le preguntó el periodista; a lo que él, entre risas, lanzó: “Tengo cinco hijos, parezco un hámster. Muchas. Vivo de eso”. “El año pasado me pasó de estar haciendo teatro de jueves a domingos, y también filmaba en la semana y era un personaje en el día y en la noche otro. Y ahí, si reconozco, no es que uno se vuelva loco, ni mucho menos, pero en momentos te preguntás ¿y qué tiempo del día estoy siendo yo?”, añadió. Sin embargo, manifestó que su hogar es su lugar de paz: “Después vuelvo para la casa, me quedo tranquilo y me desconecto”.

Pese a ser una de las figuras chilenas más exitosas y establecidas en la televisión y el cine argentino, Vicuña reconoció que el camino de un chileno en la industria nacional no está libre de obstáculos. “La verdad es que, sobre todo en Argentina, en el mundo y en Chile, tener la posibilidad y el privilegio de estar protagonizando películas es un montón, es muchísimo. Y también digo lo de Argentina porque el lugar que me han dado es súper privilegiado. O sea, estar protagonizando proyectos de plataformas grandes como Netflix, Amazon, Disney, y que me den ese lugar es súper lindo. Es emocionante, porque la verdad que ahora, a propósito de los incidentes de la U de Chile el otro día con Independiente, cuesta que a un actor chileno le vaya bien en Argentina. Y esto me lo dicen ellos mismos”, reflexionó.

Benjamín Vicuña elige Argentina para estar junto a sus hijos Beltrán, Amancio, Magnolia, Bautista y Benicio Instagram @benjaminvicuna.ok

Y completó: “No estaba en mis planes [mudarse a Argentina]. O sea, yo trabajaba acá, estudié, me iba muy bien en Chile. Tengo mis obras de teatro. Y bueno, me fui básicamente por mis hijos. Obviamente que echo mucho de menos, me encanta venir acá, están mis amigos, está mi familia, está mi historia. Pero no hay dónde dudar a propósito de si tengo que estar en un lugar. Quiero estar cerca de mis hijos”.