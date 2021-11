Juana Viale le hizo una sorpresiva propuesta a Juan Román Riquelme al aire: “De bostera a bostero”

Juana Viale sorprendió este sábado al hacerle un pedido especial al aire a Juan Román Riquelme. Fue luego de recibir en La noche de Mirtha (eltrece) a José “Pepe” Chatruc, el exfutbolista y actual panelista deportivo que protagonizó en octubre un tenso cruce con el vicepresidente de Boca Juniors.

“Tuvimos ahí una cosita con Riquelme, después te cuento”, le dijo el exvolante de Racing, Platense y Estudiantes a la conductora al comienzo del programa. Frente a lo que Juana le adelantó: “Te lo voy a preguntar, quiero saber todo”.

A modo de adelanto, “Pepe” le confió a la nieta de Mirtha: “Difícil, Riquelme. Traelo y vas a ver”. Lejos de amedrentarse, la conductora aprovechó el pie para mandarle un mensaje al aire al vicepresidente de Boca Juniors. “Que venga, lo invitamos”, dijo a cámara. Y agregó: “Román, vení al programa que vas a hablar con una bostera. De bostera a bostero nos entendemos”.

El sorpresivo pedido de Juana Viale a Juan Román Riquelme en la mesaza

La pelea entre Román y Chatruc se dio el pasado 3 de octubre, luego del Superclásico Boca-River que se jugó en El Monumental. Lo que comenzó como una charla amistosa en TyC Sports escaló a niveles inimaginables luego de que el exRacing hiciera una observación que molestó a la autoridad xeneize.

La primera chispa entre los dos exjugadores se desató cuando el panelista le consultó al vicepresidente de Boca sobre si la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia estaba o no ligada a su clasificación a la Copa Libertadores 2022.

“Nosotros, ahora, pensamos en el partido que viene, José. Vos cuando eras futbolista pensabas igual, ¿o no?”, le respondió el exDiez, notablemente ofendido. Y agregó: “Vos eras jugador de fútbol, entonces, me extraña que hagas esa pregunta. Yo soy dirigente, pero funciono como futbolista todavía”.

Pasado el tema, Riquelme habló de la eliminación de Boca en la última edición de la Copa Libertadores. Aseguró que su equipo no perdió ninguno de los dos partidos de octavos de final ante Atlético Mineiro por los que quedó afuera, ya que “el VAR actuó injustamente”.

El tenso cruce entre Juan Román Riquelme y José Chatruc

En este sentido, Chatruc retrucó que “extraoficialmente” Boca ganó los dos partidos ya que, en la práctica, no jugó más el torneo. El comentario molestó a Román, quien le respondió: “¿Cómo no oficialmente, Chatruc? Si vamos a hablar, hablemos en serio. Si fuiste jugador, hablemos como jugador. Si querés hacer de periodista y querés pelear conmigo, no me parece lindo. Vamos a ser normales. Los dos partidos los ganamos”.

Tras esta dura frase, Román le recriminó a Chatruc que no le permitía terminar de responder. “No me quiere dejar hablar, está todo bien”, señaló el vicepresidente de Boca. Chatruc admitió su error y le pidió que finalizara lo que estaba diciendo.

El fanatismo de Juana por Boca

Juana Viale ya había dado cuenta de su fanatismo por Boca Juniors. Sin embargo, nunca había contado cómo esto impactó en su primera cita con su actual pareja, Agustín Goldenhorn.

“Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River”, le dijo la conductora a sus invitados de la noche, que además de José Chatruc, la modelo Natalie Weber, el diseñador Benito Fernández y los artistas Manuel Wirtz y Natalie Pérez.

Juana Viale junto a sus invitados de la noche del sábado José Chatruc, Manuel Wirtz, Natalie Pérez, Benito Fernández y Natalie Weber Twitter: @ChatrucJose2

En este sentido, los famosos presentes quisieron saber qué ocurrió frente a esa alocada primera cita. Juana reveló que tuvo que llegar a la cancha de River toda camuflada porque tenía entradas para la platea. “Yo estaba con la gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero!”, señaló la actriz.

Luego, remató: “Él me decía: ‘Saltá, saltá’ ¡Imaginate! Yo no lo podía creer”. Finalmente, Juana reveló que su pareja no le devolvió el gesto y no lo pudo llevar a la Bombonera.