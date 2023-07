Revelan lo que la amiga de Silvina Luna le habría dicho a Silvia Freire en plena pelea por la salud de la modelo

escuchar

A pesar de que Silvina Luna ingresó al Hospital Italiano el 13 de junio, su delicado estado de salud no se hizo público hasta diez días después, cuando Ángel de Brito lo confirmó en LAM (América). Una vez que trascendió, se mantuvo la evolución de su cuadro con mucha reserva y fue poca la información que se dio a conocer sobre su estado. En medio de este clima de hermetismo, Silvia Freire habló en múltiples programas dedicados a la farándula en donde, anunciándose como amiga de la modelo, y dio detalles sobre su internación.

Revelan lo que la amiga de Silvina Luna le habría dicho a Silvia Freire en plena pelea

Luego de sus declaraciones, no solo fue desmentida por Ezequiel Luna, hermano de la ex Gran Hermano quien afirmó que no eran amigas, sino que se filtró un video que muestra a una de las integrantes del círculo cercano de Silvina increpándola en la puerta del centro de salud.

En la noche del martes, confirmaron que Silvina Luna fue hospitalizada debido a una bacteria que complicó su cuadro de insuficiencia renal y, en medio de la incertidumbre sobre su estado, Silvia Freire habló en Desayuno Americano (América) -al igual que en otros ciclos dedicados a la farándula- para dar detalles sobre la situación ya que coincidió que su marido está internado en el mismo hospital y que pudo estar en contacto con la famosa.

“Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran”, relató. Y sumó: “A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera”.

Sobre los problemas de salud que aquejan a Silvina desde hace una década, dijo: “Ella está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada”. Finalmente, remarcó: “Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual”.

Según se supo poco después, estos comentarios no fueron bien recibidos en el entorno de la actriz. Ezequiel Luna fue el primero en salir a desmentir el vínculo cuando, al hablar por primera vez de manera pública de la dura experiencia que atraviesan como familia, dijo: “No es amiga de mi hermana y la vi hablando como amiga de mi hermana. Los amigos de Silvina son los de siempre”.

Asimismo, se viralizó un video en donde puede verse cuando Freire, parada en la vereda, es increpada por una mujer. Aunque que la filmación no tiene sonido, se nota en el lenguaje corporal de la segunda que, con el dedo levantado, le recrimina algo.

Santiago Sposato, movilero de LAM y quien estaba presente al momento del altercado, reveló qué es lo que la amiga de Luna le habría gritado a Silvia. “Le dijo ‘deja de hablar de Silvina la co**ha de tu madre’”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter, lo que más tarde fue replicado por el conductor del magazine de América.

Emitieron el primer parte médico de Silvina Luna

A menos de una semana de que se hiciera pública la internación de Silvina Luna, desde el Hospital Italiano emitieron el primer parte médico sobre la evolución de su cuadro.

La salud de Silvina Luna: comparten el primer parte médico desde su internación

“La paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio”, lee el documento. Y suma: “Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”.

La familia de la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quienes son los encargados de acompañarla en este delicado momento, sumaron un sentido mensaje tanto para la prensa como para la audiencia.

“A la familia y a todos los seres queridos de Silvina se nos representa una sola palabra gracias. Todas y cada una de las expresiones de amor, de preocupación, de deseos de mejoría, fortaleza y solidaridad han sido caricias a nuestras almas y para Silvina acciones verdaderamente sanadoras que la ayudan a salir adelante en este momento”, escribieron. A modo de cierre, manifestaron: “Tanto amor significa un sólido sostén. Agradecer, agradecer y agradecer es lo que nuestros corazones gritan en este momento”.

