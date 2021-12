La desopilante canción que Jey Mammon le dedicó a Mirtha Legrand por su regreso a la TV

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a la televisión. La diva argentina se puso al frente de su programa por una noche y contó con invitados de lujo. En la mesa la acompañaron -además de su nieta Juana Viale- Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon. En una velada cargada de emotividad, hubo lugar para las risas. Uno de los momentos más divertidos se vivió cuando el conductor de Los Mammones (América) le dedicó una canción a la Chiqui.

Sentado en el piano en medio del estudio, Jey se dirigió a Mirtha y, luego de haberle agradecido por la invitación y expresó: “Recién Darío Barassi me preguntó si iba a hacer un tema de misa y sí, porque este es un día de celebración. Le escribí un tema a ‘la Chiqui’ y se lo quiero dedicar”.

Los invitados en La noche de Mirtha Legrand

Con una gran sonrisa Mirtha, que estaba sentada a pocos metros y de la mano de su nieta Juana, no dudó en agradecerle.

Ahí mismo comenzó a tocar el piano y cantó: “Un día dejaste de venir, dejaste de ser nuestro faro, un día dejaste de repetir ‘no soy rencorosa, soy memoriosa’, un día dejaste de sonreír posando en tu rostro siempre una rosa”.

La cómica canción que Jey Mammon le dedicó a Mirtha Legrand

Asimismo continuó con su homenaje y, con humor, hizo mención a frases que hizo famosas la conductora: “Un día dejaste de venir, no viniste más a casa, el público siempre se renueva pero no estabas en tus mesazas, fue tanto el tiempo que paso´, fue mucho pero el día llegó... no puedo creer lo que veo ahí abajo, Mirtha volvió.... mier... caraj... Mirtha volvió... mier cara...”.

Diego Torres junto a Jey Mammon en La noche de Mirtha

Ante esto Ricardo Darín, Diego Torres y Darío Barassi, los otros invitados, no pudieron contener la risa y eso quedó reflejado cuando los enfocó la cámara.

Mirtha Legrand junto a sus invitados

Al terminar, Mirtha no dudó en aplaudir la canción. “¡Bravo Jey! ¡Qué lindo!”, le expresó. Acercándose para saludarla, el conductor le manifestó: “¡Por fin volviste, te quiero!”.

En ese momento, Barassi le remarcó a su colega que le parecía que en la canción había hecho mucho énfasis en dos palabras: mier... y cara..... y, para sorpresa de todos, fue la Chiqui la que interrumpió para decir: “El mier... cara... es mío”.

Mirtha Lgrand y Juana Viale

Haciendo un mea culpa de que en su canción no incluyó a Juana Viale, Mammon le pidió disculpas públicamente. “No hice ningún verso para ella”, se lamentó, a lo que la actriz le respondió que no había ningún problema.