Ursula Corberó en Venecia en compañía del Chino Darín y el romántico video que se volvió viral

Úrsula Corberó continúa dando pasos firmes en su carrera actoral y se encuentra rodando un nuevo proyecto en Venecia. La actriz española viajó a la ‘ciudad del amor’ en compañía de su pareja, el Chino Darín, quien dedicó a su novia románticas palabras en un video que se volvió viral en las redes sociales.

Conocido por cultivar un perfil bajo, el hijo de Ricardo Darín se caracteriza por preservar su intimidad. Sin embargo, al ser consultado por un grupo de periodistas por lo más lindo de España en la alfombra roja de los Premios Platino, el actor no lo dudó y mencionó, como respuesta, el nombre de su pareja.

Un cronista español le preguntó qué era para él lo mejor de España, ante lo que el actor respondió sin dudar: “Mi mujer”. Si bien luego reconoció indirectamente que el término pudo sonar “posesivo”, Darín insistió a la hora de elogiar a su famosa novia. El video se viralizó rápidamente junto al hashtag #QueHombre.

En relación a los motivos por los que la actriz no pudo acompañarlo a la gala, el argentino dijo: “No me pudo acompañar, pero no pasa nada. Hay tantos compañeros que ya tendré tiempo de verla y de disfrutar en la intimidad que, la verdad, lo prefiero, para ser sincero”, apuntó.

“Al decir que lo mejor de España es tu mujer… ¿Cómo la definirías: la mejor de todas?”, volvió a preguntar el periodista. “Sin duda, pero no la definiría. Me parece que si la defino, la limito”, precisó el actor. “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó más tarde el hijo del multripremiado actor argentino.

La actriz española está rodando su nuevo proyecto en Venecia, Italia, a donde viajó en compañía de su pareja Backgrid UK/The Grosby Group

Darín también se refirió a la fama de la protagonista de La casa de papel. “La verdad es que le está yendo increíble, ha hecho unos trabajos impresionantes y estoy muy orgulloso de ella”, valoró.

“¿Habrá boda?”, volvió a preguntar el cronista. “No hace falta”, respondió Darín. “Tú ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, acotó una periodista.

Tras seis años de amor, Corberó y Darín se muestran cada vez más enamorados Backgrid UK/The Grosby Group

Tras más de seis años de amor, la pareja se muestra cada vez más consolidada. Después de las últimas imágenes de los actores disfrutando del verano en Punta del Este, Darín y Corberó fueron retratados en los últimos días en Venecia. La actriz participa en Italia en el rodaje de un proyecto.

"MI MUJER":

Por declaraciones del Chino Darín sobre Úrsula Corberópic.twitter.com/OjYMwrEMV4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 9, 2022

El argentino y la española fueron retratados juntos por primera vez en 2016. Desde entonces, con una agenda a dos orillas entre Madrid y Buenos Aires, los actores aprendieron a sortear los desafíos de la distancia y se plantaron frente al mundo con un noviazgo que crece día a día, a ambos lados del Atlántico.