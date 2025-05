La divertida reacción de Lourdes, la última eliminada de Gran Hermano, al descubrir cómo cocina Sandra

Luego de haberse convertido en la última eliminada de Gran Hermano (Telefe), Lourdes Ciccarone fue invitada a participar en una nueva emisión de Fuera de Joda, el programa de streaming conducido por exparticipantes del reality y reaccionó en vivo a un polémico video que compiló diferentes momentos de Sandra Priore mientras cocinaba dentro de la casa más famosa del país. “Cinco meses y medio comiendo así”, expresó sorprendida al ver las imágenes.

Nacho Castañares, exhermanito y conductor del ciclo del streaming de Telefe, anticipó el compilado e ironizó: “Sandra tiene condimentos que son únicos, te vamos a mostrar un video y mirá los condimentos de nuestra querida Sandra”. Mientras escuchaba “Allegro from Serenade In G Major” de Wolfgang Amadeus Mozart, la joven marplatense vio distintas escenas en las que su compañera cocinaba sin tener recaudos con respecto a la higiene.

Sandra fue captada por las cámaras de la casa de Gran Hermano mientras se rascaba el cuerpo

En la primera se puede observar que la jugadora prueba un pedazo de carne mientras la cocina en una olla, se quema y la escupe dentro de la preparación. “Eso me parece un asco”, lanzó Lourdes, sin filtros. En la segunda, se le cayó un pedazo de carne cruda al piso, lo levantó y lo volvió a poner en la preparación. Luego, metió el dedo en la salsa roja y se lo llevó a la boca. También se rascó la oreja, cortó queso con un cuchillo y luego lo lamió y volvió a cortar, y hasta se limpió la nariz con la mano. “Me dio arcada (...) Lo del pie, lo del trapo, me mató”, expresó la eliminada indignada.

El video de Sandra se volvió viral en las redes sociales (Foto: Captura Facebook Gran Hermano Argentina)

“Lo he visto alguna que otra vez, pero no esto. Cinco meses y medio comiendo así”, agregó indignada. El clip con su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que Sandra actúa de esta forma. En diversas ocasiones se la pudo ver con el dedo en la nariz o cuando se rasca la cola con la mano dentro del pantalón.