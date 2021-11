La dolorosa razón que llevó a Adam Driver a convertirse en actor

El 19 de noviembre Adam Driver cumplió 38 años. En un gran momento de su carrera, a días de haber presentado la película House of Gucci que lo tiene como protagonista, puede jactarse no solo de haber recorrido un largo camino que lo lleva a disfrutar del éxito, sino también de haberlo elegido. Y es que existe un doloroso motivo que marcó su vida -y la de millones de personas- que fue la que lo hizo optar por la actuación.

Para llegar a ese episodio hay que remontarse al 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados terroristas a las Torres Gemelas, en Nueva York. Ese hecho, donde dos aviones impactaron de lleno contra los edificios, terminó con la vida de más de 3000 personas. Al mismo tiempo, dejó un centenar de heridos y personas desaparecidas.

Adam Driver y Lady Gaga, protagonistas de House of Gucci (Photo by Tolga Akmen / AFP) TOLGA AKMEN - AFP

Driver, que dentro suyo tenía muy presente su pasión por la actuación, antes de cumplir los 18 años tomó una decisión.

Emprendió un viaje desde Indiana, donde vivía con sus padres, hasta el conservatorio de arte de Julliard (en Nueva York) para probar suerte. En el camino, su auto falló y tuvo que regresar a su hogar, encontrándose con aquel fatídico escenario que ocupaba los canales de noticias de todo el mundo.

Adam Driver junto a Scarlett Johansson, protagonistas de Historia de un matrimonio LA NACION

Después de estos acontecimientos, sintió que debía hacer algo por su país. Se alistó como marine y formó parte del cuerpo de Infantería. En una entrevista explicó cómo fue su paso por la fuerza.

Adam Driver se alistó como marine y formó parte del cuerpo de Infantería a los 18 años

“No conseguí entrar a Juilliard y además vivía en una habitación trasera en casa de mis padres. Sentía que tenía que hacer algo con mi vida, y aunque me encantaría decir que me uní a los marines por algo patriótico, fue también porque no estaba haciendo nada honesto”, manifestó.

Sin embargo, las cosas no fueron fáciles y pudo servir solo tres años. Fue licenciado con honores luego de que se rompiera el esternón en un accidente durante una misión. Su experiencia allí le sirvió como impulso para volver a intentar tener un lugar en el conservatorio.

Adam Driver como Jacques LeGris y Matt Damon como Jean de Carrouges en "El Último Duelo". 20th Century Studios.

Tal fue su perseverancia, que lo logró. En 2009 se graduó en Juilliard y poco a poco comenzó a obtener sus primeros papeles como actor. “Algo que aprendí en el Cuerpo de Marines que apliqué para actuar es, uno, tomar la dirección y luego trabajar con un grupo de personas para cumplir una misión y conocer su rol dentro de ese equipo”, aseguró en un reportaje.

Terry Gilliam dirigiendo a Adam Driver

Si bien al principio obtuvo pequeños roles, de a poco fue haciéndose un lugar en la industria del espectáculo y su nombre comenzó a hacerse más y más conocido. Protagonizó Star Wars; Historia de un matrimonio; Paterson y This Is Where I Leave You, entre otras. Además, fue nominado a los premios Oscar y a los Globo de Oro.