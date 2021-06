La dramática historia de Sol Llobet, la participante que conmovió al jurado de La Voz Argentina

Este jueves, el estreno de La Voz Argentina tuvo varios números musicales que sorprendieron: los miembros del jurado -Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner y Soledad Pastorutti- conocieron nuevos talentos en la primera emisión del nuevo certamen de Telefe. Pero además de mostrar sus voces, los participantes se abrieron y contaron sus historias personales. Entre ellos estuvo Sol Llobet, quien compartió el trágico relato de un accidente familiar que cambió su vida y conmovió a todos.

“La Voz Argentina es la confirmación de que hay que perder el miedo y salir en busca de tus sueños”, expresó Espósito en el primer programa del certamen. Llobet, una barilochense de 24 años, fue una de las cantantes elogiadas por la protagonista de Sky Rojo. Además de desplegar su talento sobre el escenario, la joven contó su dramática historia, que se convirtió en la primera gran emoción de la noche.

Sol Llobet - “When we were young” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2021

“Canto desde que tengo memoria”, dijo Sol, que eligió interpretar “When We Were Young” de Adele. “Mi papá tocaba mucho la guitarra, era músico, pero se dedicaba a ser piloto. Empecé a cantar con él. Cantábamos en casa, él siempre tocaba la guitarra y yo me acercaba”, recordó. Luego, Llobet reveló que su padre y su hermano menor fallecieron cuando ella tenía apenas seis años. “Nuestra vida cambió muchísimo. Así que aferrarme a eso tan lindo que me quedó de él, me hizo superarme un montón y llegar hasta donde estoy ahora, que es mi sueño“, señaló.

Luego, contó que la música la ayudó a sobreponerse de la pérdida y a sentirse más cerca de su familia. “Cantar me salvó en muchos aspectos y me hace super feliz hacerlo. Hay algo de mi papá en mí. Él me inspira muchísimo; tanto él como mi hermanito. Son mis referentes porque es desde donde encaro mis dudas, mis miedos. Mi identidad se basa en esos años de mi vida, que ellos formaron parte”, cerró la participante.

La Voz Argentina: La trágica historia de la elegida de Lali Espósito

Al terminar su presentación, luego de recibir el apoyo del jurado, Sol se mostró aliviada: “Creí que no se iba a dar vuelta ninguno, tenía mucho miedo”. Aunque la aprobación fue unánime, Lali fue quien le hizo una de las devoluciones más sentidas. “Vos sos de otro lado, yo soy de Buenos Aires, pero soy de un rincón de Buenos Aires. Y cuando uno es de otro lado, de lejos, donde no hay ningún tipo de posibilidad cercana, eso se siente. Yo soy de un barrio del sur y nadie en mi familia tenía acceso a nada, mi madre me inculcó la música, y de a poquito, con un poco de suerte y un poco de garra, me fui ganando un espacio”, manifestó Espósito. “Así que cuando te veo a vos, me veo ahí, con mi sueño. Yo estoy sentada acá, pero no significa nada, porque esta carrera es muy cambiante”, sumó. Con esas palabras, confesó su interés por integrar a Llobet a su equipo, pero la decisión quedó en manos de la participante.

La joven rionegrina no lo dudó: “Elijo a Lali. Desde Rincón de luz que te veo, no podía no elegirte”. La cantante, por su parte, le dio la bienvenida al “Team Lali”: “Vamos a trabajar duro, vamos a brillar”, aseguró. Más tarde, se refirió al difícil pasado de la concursante: “Hay algo de su historia de ir para adelante. A mí alguien un día me vio y me dio una oportunidad. Creo que supo leer, más allá de mi talento, que había un hambre de dedicarme a esto. Y eso le vi a ella, lo vi, lo vi, tenía que estar acá y me dio mucha alegría de que me elija”.

LA NACION