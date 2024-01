escuchar

Damasia Ochoa, coach del Bailando 2023 (América TV) y hermana del periodista Pedro “Pepe” Ochoa, se sinceró y habló de uno de los problemas trágicos que vivió en el pasado, a causa de no realizarse los chequeos de salud correspondientes. Tras su emotiva anécdota, reflexionó y le envió un importante mensaje a sus seguidores y al público en general. “Tuve que volver a aprender a caminar”, contó.

Desde el sillón de LAM (América TV) y con un plantel renovado tras las ausencias por la temporada de vacaciones de verano, Damasia, quien llegó en remplazo de Yanina Latorre, habló de un hecho particular que le pasó hace tres años y que sirvió para hacer entrar en razón a todos los espectadores. Con congoja, la bailarina describió cómo perdió un riñón.

En diálogo con Ángel de Brito, hizo un balance de la fiesta de Año Nuevo e inició: “Me falta un riñón. Hoy tengo 31 años y justo me pasó en la pandemia, cuando me quedé varada en Los Ángeles tres meses. Fui a tomar clases y a entrenar, pero cuando volví empecé a tener picos de presión muy altos. Muchos lo relacionaban con mi situación de que me quedé varada sola y me decían ‘es estrés’, pero no, yo conozco mi cuerpo”.

En medio del relato, el resto de las angelitas se sorprendieron por la historia de la bailarina que poco se conocía hasta ahora. “Un día mi mamá me tomó la presión y entonces empezaron a investigar las causas de la presión, porque era raro que a mi edad y que hacía actividad física… En el diagnóstico salió que era por la causa renal y descubrieron que tenía un riñón que ya no funcionaba”, contó acerca de cómo descubrió el motivo de su decaimiento.

“Tenía una mala formación, era genético y el otro riñón trabaja el doble. Por eso me tuvieron que hacer una operación de urgencia y me lo sacaron”, agregó. Luego de ello recordó el drama que experimentó tras la compleja cirugía: “Tuve que volver a aprender a caminar y para volver a bailar estuve un año (...) Estuve internada y mucho tiempo en un postoperatorio (...) No había chance, ya era una pelota de pus, era peligroso”.

Damasia contó que debido a un pico de presión se dio cuenta de que su riñón no funcionaba bien (Fuente: Instagram/@damasiaochoa)

Asimismo, de Brito le consultó sobre el último posteo que realizó en las redes antes de Año Nuevo, en el cual habló de este tema. En referencia, Damasia contestó: “Me conmueve el tema de la no información respecto a lo que yo tengo. Entonces siempre trato entre los poquitos seguidores que tengo, concientizar y acercar un servicio que me costó un montón encontrar, que son las viandas que me hacen la comida especializada con todas mis restricciones”.

“Me costó volver a bailar un año porque te mueven todo, te cortan todo. Hasta caminar me costaba al principio”, subrayó y pronunció: “Nunca tuve una infección urinaria, ningún síntoma, solo la presión y vómitos (...) Lo que me pasaba es que tenía una arteria que tapaba el conducto entre el riñón y la uretra”.

Por último, Ochoa resumió los cuidados que debe respetar para evitar así una diálisis: “Yo no puedo comer sal, sodio, proteínas… el queso, lo tengo que pesar y tiene que ser sin sal, pan sin sal. No puedo caldo, no puedo comida condimentada…”.