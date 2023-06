Eugenia Tobal recordó la escalofriante experiencia paranormal que vivió años atrás: “Elijo creer”

escuchar

En la noche del viernes, Eugenia Tobal dio el presente en el que fue el cierre de la semana en Noche al Dente (América) en donde, de la mano de Fernando Dente, pasó una velada caracterizada por la música, las risas y el recuerdo de múltiples anécdotas. Además de hacer un repaso sobre sus años como actriz y de recordar algunos de los mayores escándalos de su carrera, la ex Sos mi hombre sorprendió al narrar una experiencia paranormal a la que, hasta el día de hoy, no le encuentra explicación.

La experiencia paranormal de Eugenia Tobal

En la historia de la humanidad tuvieron lugar cientos -sino miles- de eventos y fenómenos extraños, tenebrosos y hasta sorprendentes a los que nunca se les encontró una explicación lógica. Dentro de este amplio grupo hay diversas categorías y, quizás la más popular, es la de los fantasmas, espíritus, demonios y/o entes.

Aunque muchas personas creen sin dudar las historias y casos de apariciones de ya mencionadas entidades, también están quienes consideran que son inventos, alucinaciones producidas por algún desbalance psicológico o resultado de la imaginación aumentada por el miedo. En la noche del viernes, a pesar de no dejar en claro en cuál de esos bandos se encuentra, Eugenia Tobal compartió la experiencia paranormal que vivió años atrás en el marco de una cena con amigas y la que, hasta el día de hoy, no sabe cómo sucedió.

“Los pongo en contexto. Estaba con mis tres amigas que justamente cené ayer con ellas”, expresó la expareja de Nicolás Cabré, a modo de introducción. Y continuó: “Nos sacamos una foto sin flash. Esto era en un lugar que no lo voy a decir porque ya lo nombré muchas veces y pobres... Era época de Pura Química (ESPN 2). Nos sacamos una foto sin flash y había un balcón francés”.

Mientras Dente la escuchaba con total atención, agregó: “Estaba en ese lugar con esa cortina medio entreabierta. No había balcón. Es decir, no había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. No es una columna eso. Es una baranda y nada más. Y bueno, sacamos una foto y pasó así. Mi amiga dice: ‘No, ponele flash que no se ve nada’. Sacamos una con flash y nada. Y Dolo, que está ahí, al otro día me habla...”.

La foto de Eugenia Tobal en donde se puede ver "un ente" de fondo captura de video

A continuación, detalló el final de la historia: “Me dice ‘boluda, ¿vos viste lo que hay atrás?’. Claro después empezamos a mirar y estaba eso. Fuimos a chequear y se supone que era el reflejo de una cosa que estaba supuestamente en frente. Yo creo que había alguien ahí. Parece que en ese lugar hace muchos años hubo una situación de algún ente”.

Al mismo tiempo que relataba, en pantalla podía verse la postal en cuestión en donde, en una esquina detrás del trío de amigas, se veía una especie de silueta blanca que se asemejaba a una cabeza, la cual tenía dos manchas negras en donde normalmente irían los ojos de una persona.

Finalmente, Tobal admitió: “Yo investigué y hablé con una chilena que trabajaba con identidades y me explicó que sí, que a veces hay entidades que quedan”. Para cerrar el segmento con un toque de humor, el conductor reflexionó: “Si total, pero mejor que en este estudio no”.

LA NACION