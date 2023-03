Cinthia Fernández compartió un video de sus hijas jugando al fútbol y sorprendió a sus seguidores: “Trancu las nenas”

escuchar

Cinthia Fernández compartió este sábado un compilado de jugadas de sus dos hijas que juegan al fútbol y la calidad -y las gambetas- de las niñas sorprendieron a sus seguidores en Instagram.

La modelo no solo utiliza las redes sociales para trabajar a través de su imagen o para hacer denuncias públicas, sino también para mostrar su costado maternal con sus hijas y este soleado sábado fue ideal para jugar al fútbol, pese al extremo calor.

Las sorprendentes habilidades de las hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia Fernández fue a ver cómo las gemelas Charis y Bella disputaban un partido mixto. “Trancu las nenas, hacé lo que quieras, viste”, manifestó en relación a la desenvoltura con la que una gambeteaba niños en la delantera. Para el video puso la famosa canción del Mundial de La T y la M “Pa’ la Selección”.

Cabe señalar que Matías Defederico, padre de las niñas, brilló en sus primeros años en el fútbol profesional con su capacidad de gambetear en el histórico equipo dirigido por Ángel Cappa. Cinthia Fernández, por su parte, siempre estuvo vinculada al ejercicio y los deportes, por los que ambos tuvieron una gran incidencia en que las niñas se destacaran con la redonda.

Cinthia Fernández junto a sus hijas Francesca, Charis y Bella Instagram: @cinthia_fernandez_

La caja de comentarios de la publicación, que superó los 40 mil likes, se llenó de elogios para Charis y Bella. “Jajaja digna hija tuya, hacen bien todos los deportes, amo”, le comentó Natalie Weber, mientras que Rodrigo Tapari señaló: “Me muero qué lindas”.

Los seguidores también hicieron mención a la habilidad de las niñas: “La verdad, me sorprendí. Juega muy bien. A seguir por ahí”, “Tienen un re futuro esas niñas”. Otros aprovecharon la oportunidad para enviarles indirectas a su padre Matías Defederico: “Che, posta, juegan bien de verdad... mejor que el innombrable”, “La única buena herencia del padre”, fueron algunos de los mensajes.

Cinthia Fernández estalló contra los padres del colegio al que van sus hijas: “¿No les da asco?”

Tan solo el día antes, Cinthia Fernández se enojó con los padres de los niños que comparten colegio con sus hijas e hizo su descargo luego de que las pequeñas Charis, Bella y Francesca volvieran de los primeros días de clases con piojos en la cabeza. A través de historias de Instagram, la modelo apuntó contra los adultos y los invitó a reflexionar sobre ello.

La indignación de Cinthia Fernández con el contagio de piojos de sus hijas Instagram: @cinthia_fernandez_

“¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hice tratamiento de piojos y a los 2 días vuelven así?”, escribió en la primera historia junto a una imagen de un papel con los parásitos. La modelo roció la cabellera de sus hijas con agua y vinagre, una receta casera que se utiliza hace muchos años.

En la segunda imagen, recopiló más insectos y explicó su indignación: “De verdad no puedo entender que las madres y los padres, antes de empezar las clases, no despiojen a los chicos. De un día a otro me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de las colonias. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”.

No obstante, la indignación pasó y Cinthia Fernández mostró cómo fue el proceso con un video acelerado del tratamiento casero en su segundo día y con la canción infantil de Pica-Pica llamada “Pi Pi Pi Piojos”. En el fragmento se ve a la pequeña con el uniforme bordo del colegio, mientras su madre se toma el tiempo para pasarle un peine fino.

