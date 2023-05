Cinthia Fernández estalló en las redes por la actitud de una pareja para la que recaudó dinero: “Me rompe el corazón”

escuchar

Este sábado, Cinthia Fernández publicó un fuerte descargo mediante sus redes sociales tras la ayuda solidaria que organizó para asistir a una pareja afectada por la potente tormenta que azotó a la provincia de Buenos Aires la semana pasada. Con un video que compartió ante sus más de cinco millones de seguidores, expuso la actitud de los beneficiados luego de que recibieran el dinero recaudado.

El viernes durante la emisión de Nosotros a la Mañana (eltrece), Fernández, que es panelista de ese programa, mostró su empatía con una familia que sufrió daños importantes en su vivienda a causa de la potente tormenta de los últimos días. Luego de la entrevista a los damnificados, la bailarina se sumó a la campaña que lanzó el programa y compartió en su cuenta de Instagram una Storie en donde le propuso a sus seguidores poder ayudar con una donación a esta pareja que estaba a pocas semanas a tener un bebé.

“En el programa pasaron cosas increíbles, empezamos con una nota a una pareja que nos contó que se le había caído el techo de la casa por la lluvia, perdieron todo, ella está embarazada”, contó la panelista en sus redes. En un momento, se pensó que se recaudaría una cifra pequeña, ya que comenzaron con $300, pero con el correr de los minutos, el montó superó el millón de pesos.

Cinthia Fernández indignada con una familia a le que ayudó con una importante colecta y aún pidió más plata (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

“Empezamos a pedir colaboraciones pensando que íbamos a recaudar 250 mil pesos, que es un montón de plata, pero llegamos hasta los tres millones. La moraleja es que hay que estar felices y agradecidos”, comentó en un siguiente posteo Cinthia, que en ese instante quedó atónita por la cantidad de personas que acompañaron la obra solidaria con el fin de aportar su granito de arena a la pareja damnificada. “Piel de gallina lo que pasó con la gente, la ayuda y la solidaridad de todos y lo que logramos en 20 minutos con una nota de televisión”, añadió.

Lo cierto es que al día siguiente no todo resultó como se esperaba y, en pocas horas, le llegó a Fernández un video en donde la familia que consiguió el dinero de la colecta, pedía más plata desde otro canal. “‘¡No puedo creer que salió por Telefe la pareja a la que ustedes le juntaron la plata pidiendo más!’ Me llega este mensaje y me llegan varios así, me rompe el corazón, todo bien, si realmente pasó esto es una pena”, reaccionó con enojo Cinthia al entender que la suma que juntaron no les pareció “suficiente”.

El momento en que desde Nosotros a la Mañana se enseñó los daños causados por la tormenta a la pareja en su domicilio (Fuente: Captura de video/El Trece)

Sin dejar el tema allí, la panelista reflexionó: “Por eso a veces me cuesta mucho donar o donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco, porque las terminan vendiendo; o donar chapas y las terminan haciendo plata y no terminan reparando… Me ha pasado una cosa y también me ha pasado de gente de buena fe que utiliza la ayuda de la gente”. “Si es así lo lamento porque no entendieron nada y no estaría bien que sigan pidiendo porque es más que suficiente, pero bueno no sé”, completó la bailarina con bronca.

Antes de cerrar el video, se dirigió a sus seguidores y con ironía comentó: “A mí se me está lloviendo acá arriba, el vestidor del baño, así que si quieren dejo mi alias…”. De esta manera, Cinthia dejó en claro que no le gustó nada la actitud de la pareja a la que tras vivir un mal momento, le dieron una mano para poder arreglar su casa.

