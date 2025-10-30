Wanda Nara sorprendió con una foto familiar junto a Maxi López y Martín Migueles

Wanda Nara atraviesa un momento muy especial tanto en su faceta profesional como en su vida personal, ya que no solo brilla como conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), sino que también decidió hacer pública su relación con Martín Migueles. En medio de este presente lleno de movimientos y emociones, sorprendió al compartir una imagen familiar que llamó la atención de todos: en la foto se ve a su actual pareja sentado en el sillón junto a Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, una postal que refleja un recorrido lleno de idas y vueltas, tensiones, distancias y, finalmente, acercamientos que hoy permiten una convivencia más armónica por el bienestar de todos.

Durante la noche del miércoles 29 de octubre, la mediática sorprendió al compartir en sus historias de Instagram una escena que rápidamente dio que hablar: allí se lo vio a su ex, Maxi López, y a su actual pareja, Martín Migueles, sentados uno al lado del otro en un sillón de estilo antiguo, mientras charlaban con total naturalidad. A ellos se sumaron dos de los hijos que la conductora comparte con el exfutbolista. “Princesos”, escribió, acompañando esta imagen simple pero significativa, que deja entrever un clima de armonía en un vínculo que, durante años, estuvo marcado por tensiones y desencuentros.

La foto de Wanda Nara con Maxi López y Martín Migueles que sorprendió (Foto: Instagram @wanda_nara)

En el centro del living, ambientado con empapelado en tonos azul y dorado, molduras de inspiración francesa y un gran espejo tallado que refleja una lámpara de araña, los cuatro compartieron un momento que transmitía absoluta tranquilidad. Luego, Wanda subió otra postal donde se los ve disfrutar de un plato de ñoquis, fieles a la tradición del día 29, lo que aportó aún más cotidianeidad y calidez a la escena.

Por lo que dio a conocer Wanda, compartieron una cena en familia (Foto: Instagram @wanda_nara)

Después de años de tensiones, esta imagen aparece como una muestra clara de que la convivencia y la armonía hoy son posibles. Lo que alguna vez parecía impensado, ahora es una realidad que marca un nuevo capítulo en su historia, enfocados en el bienestar de sus hijos.

Maxi López reveló cómo es su relación con Wanda Nara y sorprendió con una frase

Maxi López habló de su relación con Wanda Nara

Cabe destacar que este encuentro familiar llega en medio de una etapa donde las señales de armonía se multiplican. Desde que Maxi López regresó al país para sumarse a MasterChef Celebrity (Telefe), quedó en evidencia que la relación con Wanda Nara tomó un rumbo mucho más cercano. Ya no solo comparten la crianza de sus tres hijos, sino que además coinciden en el plano profesional, algo que tiempo atrás parecía difícil de imaginar. En una reciente entrevista con Bondi Live, el exfutbolista habló de esta nueva armonía.

Los cruces entre ellos en el programa se volvieron uno de los momentos más esperados por el público, y no faltaron especulaciones sobre si esa dinámica tan natural podría estar armada por la producción para sumar rating. Sin embargo, Maxi despejó dudas y aseguró: “No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena. Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad esta fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión”, reflexionó.