El mal momento de Nazarena Vélez: rompió el silencio y habló de su estado de salud

La ausencia de Nazarena Vélez en su rol como panelista de LAM (América) generó diversas especulaciones. Puntualmente, la audiencia se preguntaba si había sido apartada del ciclo o si se trataba de una circunstancia personal por la que no iba al vivo. En post de llevar tranquilidad a sus seguidores, la angelita hizo un comunicado en redes sociales para disipar cualquier tipo de duda.

Desde la nueva temporada de LAM, Nazarena Vélez forma parte del picante panel que analiza los temas resonantes de la farándula. Con su postura puntillosa y sincera, la también actriz se volvió una figura muy importante en cada programa, por ello su ausencia llamó la atención.

Nazarena Vélez habló sobre su salud (Captura video)

Ante las diversas preguntas en redes sociales sobre ella, Vélez utilizó su cuenta de Instagram para comunicar el momento que atraviesa. Como muchos especularon, atraviesa un estado de salud que requiere cuidados y mantenerse en reposo para una recuperación eficaz, combinado con las indicaciones médicas pertinentes.

“Gracias por todos los mensajes y la preocupación. Estoy transitando una gripe fuerte”, escribió junto a una imagen en la que se puede ver un gran número de recetas médicas, medicación y un termómetro para tomar la temperatura corporal. Además, indicó que padece de fiebre, ausencia de voz y “todos los síntomas típicos gripales”.

La publicación de Nazarena Vélez sobre su salud (Foto Instagram @nazarenavelez)

Por último, proyectó una pronta mejor. Asimismo, no detalló cuándo volvería LAM por lo que se estima que su retorno estará sujeto al tiempo que le tome su recuperación total.

Nazarena Vélez habló sobre el supuesto romance con Jorge Rial

En los últimos días, Morena Rial le declaró la guerra su padre, Jorge. En una gira por diversos programas, la joven de 24 años brindó detalles sobre la conflictiva relación con el conductor, y reveló detalles íntimos. Entre las diversas declaraciones, habló de su vínculo con quienes fueron las parejas de él.

Al momento de relatar el vínculo que mantuvo con Mariana ”Loly” Antoniale cuando fue la novia de Jorge Rial, relató que ella se encargó de la organización del festejo de su cumpleaños número 15, pero quien tuvo ese rol anteriormente fue Nazarena Vélez. Fue allí que mencionó a la actriz como la mujer que frecuentaba al entonces conductor de Intrusos (América).

Nazarena Vélez habló sobre su relación con Rial (Foto Instagram @nazarenavelez)

“No sé… Romance no... Eran amigos. Andaban ahí, no sé si era formalizado pero sí. Hemos viajado en familia a verla a los teatros. Cuando pasó lo de Fabián (Rodríguez) yo me mudé. En el momento en el que ella estaba pasando por esa situación extrema de lo de Fabián, yo creo que entre los dos se hubieran matado. Yo me fui a vivir con Naza, estuve un tiempo en la casa de ella. Ella se portó muy bien conmigo”, contó en A la tarde (América), y dejó abierta la puerta para las especulaciones de un posible noviazgo.

Nazarena Vélez habló sobre los rumores de romance con Jorge Rial

Al escuchar estas declaraciones, la angelita tuvo su espacio en LAM para hacer su descargo al respecto, que si bien fue firme al negar un posible romance con el conductor, su aclaración generó más dudas: “Yo soy una dama, no pasó nunca nada con él pero si en algún momento hubiera tenido algo con él o con otra persona, o tenía un garc..., o alguna cosa, no lo contaría porque soy una dama. No tengo nada para contar. Si me lo gar... no lo voy a contar”.

