La emoción de Ricardo Montaner y Stefi Roitman al enterarse que Evaluna y Camilo serán padres

El mundo de la música está de fiesta ya que se suma un nuevo integrante a la familia Montaner. Evaluna -la hija de Ricardo- y su marido Camilo anunciaron que serán padres por primera vez. Con un dulce video compartido en sus redes sociales presentando el nuevo tema musical ”Índigo”, dieron la noticia. Más allá de la alegría de los fans de la pareja, sus familiares también reaccionaron y no pudieron contener la emoción.

La pareja mostró inéditas imágenes del momento en el que Camilo se enteró del embarazo de Evaluna Camilo, Evaluna Montaner - Índigo (Official Video)

El video en cuestión es una recopilación de filmaciones caseras en donde se ve a la pareja feliz paseando por un parque. A lo largo del cortometraje se enfoca en repetidas ocasiones al vientre de Evaluna anticipando la revelación del final. Además, se muestra a Camilo viendo por primera vez el resultado positivo del test de embarazo. La canción termina con la reacción de todos los seres queridos celebrando la noticia. Allí, se puede ver a Stefi Roitman, novia de Ricky Montaner, llorando de la emoción.

Ricardo Montaner acudió a las redes sociales para compartir la emoción por la llegada de su nieto. Allí se mostró sentado en la cama junto a su esposa y a Roitman mirando el video de su hija y su yerno.

Ricardo Montaner se emocionó por la noticia de Evaluna y Camilo

Una vez que terminó el clip, los tres comenzaron a aplaudir y saltar muy alegres. Junto al posteo, el autor de “Bésame” escribió: “Nos explota el corazón de felicidad”.

Stefi Roitman compartió su felicidad en las redes sociales instagram

La publicación superó las 500 mil reproducciones y se llenó de comentarios cargados de cariño. “¡Felicidades abuelo!”; “No lo puedo creer, que emoción. Los felicito” y “Felicidades bebé a bordo” fueron algunos de los mensajes que les dejaron en el posteo.

Stefi Roitman, la futura esposa de Ricky Montaner y tía del nuevo integrante de la familia, también compartió su felicidad en las redes sociales. El día previo al estreno ya había revelado que se sentía con las emociones a flor de piel. Después de que saliera el material, la modelo expresó en sus historias de Instagram que está “llorando a mares”.

Antes del estreno de Índigo, Stefi Roitman reveló que estaba "sensible" instagram

Mau Montaner, por su parte, no se quedó atrás y habló de la gran noticia. El cantante expresó su alegría de una manera acorde a su sentido del humor e hizo referencia a los memes que están armando con su cara y la noticia del embarazo de su hermana: “Ustedes también lloran feo, no me juzguen”, expresó.