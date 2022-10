escuchar

El jueves, se desató un acalorado debate tanto en las redes como en diversos programas dedicados a la farándula luego de que Estefi Berardi protagonizara un complejo cruce con Camila, la hermana mayor de Thiago, el participante de Gran Hermano (América). La conversación continuó en la noche del viernes en LAM (América) y, en medio de la discusión, Yanina Latorre se quebró al recordar la dura infancia de su madre.

La emoción de Yanina Latorre al recordar la dura historia de vida de su mamá: “En su casa no se comía”

A menos de dos semanas al aire, Gran Hermano ya desató múltiples conflictos, tanto dentro como fuera de la casa. El más reciente comenzó cuando, en pos de ayudar a la familia de Thiago, Estefi Berardi terminó envuelta en una batalla mediática. El joven de 19 años, oriundo de La Matanza, compartió en múltiples oportunidades las carencias que vive junto a su familia y, desde varios programas, enviaron móviles a su hogar para poder hablar con su familia.

En una de esas oportunidades, Estefi Berardi intentó ayudarlos al movilizarse para conseguir que el menor del hogar pudiese ir al colegio, dado que Camila, la hermana mayor de Thiago, aseguró que hacía dos años lo tenían en lista de espera. Según explicó más tarde la panelista, desde la intendencia le aseguraron que esa versión de los hechos no era real y que incluso habían enviado un asistente social a la residencia, pero que nadie lo había recibido.

Thiago, el participante de Gran Hermano (Captura de TV)

Este ida y vuelta, en donde volaron acusaciones de todo tipo y se puso en tema de debate un tema tan delicado como el trabajo infantil, se replicó en múltiples ciclos televisivos y muchas figuras salieron a opinar, tanto a favor como en contra de la angelita.

El conflicto estalló el jueves y continuó el viernes por la noche, cuando Yanina Latorre decidió compartir una vivencia personal para explicar por qué no estaba de acuerdo con el accionar que tuvo su colega, justificando que había expuesto a la familia de una manera que resultó siendo dañina.

El fuerte cruce entre Camila y Estefi en LAM (América)

“Yo voy a contar la historia de mi mamá. Mi mamá viene de una familia muy pobre. A los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar. Y mi abuela no era una hija de p*ta, ni una maltratadora, ni una mala persona. Era una empleada doméstica que vino en un barco de España y no tenía a nadie. La violaron, quedó embarazada y sola con mi mamá y mi tío. Y mi tío y mi mamá desde los 12 años laburaron y no fueron al colegio. Yo soy la hija de mi mamá, me fue bien, soy profesional y pude salir adelante. Son muy duras las palabras que ustedes tuvieron con ellos, que los expusieron. Porque el pobre tiene vergüenza”, expresó.

“Por eso hay que ayudarlos”, replicó Berardi. A esto, Yanina agregó: “Pero vos no podés decir ‘el niño no debe laburar’ porque mi abuela no fue una basura, no le quedó otra. Mi mamá no tenía para el guardapolvo, tenía que ir a laburar porque en su casa no se comía. Y mi abuela fue la mejor persona que conocí en la vida y mi mamá es un ser perfecto”.

Con la voz tomada por la emoción, finalizó: “A veces, que es lo que yo quiero hacerte entender a vos, no es que ‘el niño no debe laburar’. A veces no te queda otra y en Twitter no hay que exponer eso”.

LA NACION