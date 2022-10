La nutricionista que se desmayó en el noticiero de América reveló qué le pasó: “Tuve un síncope”

escuchar

Fue un gran susto para los asistentes al programa y sembró la incertidumbre y preocupación entre los espectadores. La nutricionista Teresa Cóccaro se desmayó en vivo durante la transmisión de Buenos Días América (América) este martes. La columnista fue trasladada al hospital en una ambulancia y aseguró que ya se siente bien mientras descansa en su casa.

Eran cerca de las 10 de la mañana y Cóccaro explicaba el tipo de consumo que se debe realizar de ciertos alimentos, especialmente para los niños más chicos. “Si un día toma un dulce en un cumpleaños, no pasa nada”, advirtió. En la mesa la acompañaban el conductor del programa, Antonio Laje, y el equipo periodístico, conformado por Malena de los Ríos, Carlos Salerno y Lara López Calvo.

Teresa Coccaro se desmayó en vivo en el programa.

Mientras ofrecía su testimonio, la nutricionista posó las manos sobre la mesa para tratar de sostenerse y aludió que se sentía mal. “Ay, perdón. Ay...”, logró expresar, justo antes de desvanecerse mientras se encontraba sentada. Malena de los Ríos, a su lado, la sostuvo y pidió ayuda de inmediato. Mientras, Laje se levantó de su silla para asistir a la profesional y pidió el corte a publicidad.

(Instagram @bdaprograma)

Más tarde, la cuenta oficial del programa en Instagram informó que la especialista ya se encontraba recuperada y que “solo fue una baja de presión”. Algo que confirmó Cóccaro más tarde, en diálogo con Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana (LAM). “Estoy bien, ya estoy en mi casa. Tuve un síncope”, apuntó la nutricionista.

La nutricionista que se desmayó en vivo contó que se siente bien.

Y detalló: “Me hicieron un electro, un ecocardiograma y un laboratorio, y está todo normal. A veces pasa. Fue un bajón de presión. Ahora me queda hacerme un holter esta semana para confirmar que está todo perfecto. Cuando me desmayé, me acompañó en la ambulancia Jime, la productora, y después vino Antonio con el auto. La producción de América es un 10″. “Ahora descanso en casa. Me alimento correctamente, hago deporte y medito”, concluyó.

Se desmayó por un golpe de calor

El periodista Carlos Ferrara sufrió un desmayo en vivo en una transmisión del Canal 9 a principios de año. La ola de calor se presentó fuerte en enero y la Ciudad de Buenos Aires registró temperaturas superiores a los 40°C. El cronista se encontraba en un centro de testeo, al reportar las filas para las pruebas de Covid-19, por lo que pudo ser atendido con rapidez por los médicos.

Un movilero de desmayó en plena nota

El conductor del noticiero, Claudio Pérez, le consultaba la situación a Ferrara cuando, de repente, se escuchó la voz en off del periodista que le pedía perdón. Al instante, se presenció un estruendo y el camarógrafo mostró al cronista desmayado y tendido en el suelo, por lo que el conductor pidió ir al corte.

Al regreso de la pausa, Pérez informó: “Afortunadamente, estaba ahí, a un minuto y medio, gente del SAME que lo atendió y se recupera. Somos parte de los trabajadores que estamos con este calor en la calle, nuestros compañeros movileros”, apuntó. El cronista fue trasladado al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, donde le hicieron estudios y los resultados fueron normales.

LA NACION