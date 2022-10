Gran Hermano: cómo una denuncia por violación en España cambió las reglas del juego en el mundo

escuchar

Carlota Prado, concursante de la 18° edición de Gran Hermano España, denunció que su compañero en la casa, José María López, la violó en 2017. La noche del 3 de noviembre, la productora del reality show observó que la joven se encontraba prácticamente inconsciente luego de ingerir alcohol, pero se limitó a mencionarla a través de megafonía y no dio el aviso de que entrara el personal de seguridad en la habitación. “Había muchas personas trabajando allí y nadie hizo nada”, cuestionó la concursante. Tras este hecho, se implementó un protocolo a nivel mundial para que las participantes confirmen su consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales en la casa.

La denuncia fue doble. López está acusado de “abuso sexual con penetración de una persona inconsciente”, que, según consignó el medio español El Confidencial, enfrentaría una pena de entre 4 y 10 años de cárcel, además de una indemnización de 100 mil euros en concepto de daño moral, igual que a la productora. Pero la joven denunció también a la producción de Mediaset. Y es que, aunque al día siguiente de los hechos expulsaron al concursante y pusieron en conocimiento a la Guardia Civil, los trabajadores del reality también cometieron varias negligencias: admitieron ser conscientes de lo que sucedió y no intervinieron y, además, hicieron que Prado visualizara el video de la presunta violación al día siguiente.

Carlota Prado, la concursante de Gran Hermano España, al ver las imágenes del supuesto abuso del que fue víctima mientras estaba inconsciente

El juicio debía comenzar a principios de este año, el pasado 9 de febrero, pero Prado se ausentó y alegó que no pudo trasladarse a Madrid debido a problemas psiquiátricos. Se asignó una nueva fecha, prevista para el 3 y 8 de noviembre. La denunciante se encuentra en busca de un abogado, luego de que su defensor, Santiago Marín, renunciara la semana pasada, tal como informó 20minutos.

A raíz de lo sucedido, se implementó en el reality show a nivel mundial un protocolo a través del cual los participantes deberán comunicar su consentimiento previo a mantener relaciones sexuales dentro de la casa. Así, podrán levantar el dedo pulgar o expresarlo verbalmente ante las cámaras. Esta iniciativa se instaló también en la edición de 2022 de la Argentina.

Cómo fue el proceso

La dirección de Gran Hermano España expulsó al día siguiente de la presunta violación a José María López, el 4 de noviembre de 2017, e informaron de que la razón fue “una conducta intolerable”. También le ofrecieron a Carlota la posibilidad de abandonar unos días la casa.

El comunicado de GH ante la expulsión del acusado. Twitter: @ghoficial

“No sé si podéis llegar a imaginarlo, pero el sábado [3 de noviembre de 2017] por la tarde, mi vida, mi realidad, mi todo... estaba aquí dentro. Y, creedme, después de tener conocimiento sobre lo ocurrido, no quería más que abrazar, sobre todo, a mi Chris G y a mi Miguelito [dos concursantes]. Estuve 4 días en otro tipo de aislamiento, en el que la base no era para nada grata, pero me sirvió para reflexionar, para asimilar, y para empezar poco a poco a digerir”, expresó la joven a su regreso a la casa. Y agregó: “No sé a qué hora, pero ese sábado por la tarde, para mí [José María] se convierte en un total desconocido, con el que espero no tener que volver a tratar”.

En julio de 2019, la exconcursante del reality habló públicamente del caso en las redes sociales: “Denuncié. Pasaron casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio. Mientras, sigo sin poder hacer mi vida”. La producción de Gran Hermano le ofreció a la denunciante un resarcimiento económico, pero lo rechazó. “No sé con qué intención, no la escuché y no la voy a escuchar. Mi integridad no está en venta”.

