17 de agosto de 2020 • 00:47

Cuando Telefe anunció que pronto iba a emitir Floricienta, las expectativas de los fans se dispararon. El recordado ciclo creado por Cris Morena fue uno de los hits de los años de su transmisión original, entre 2004 y 2005. Protagonizada por Florencia Bertotti, Isabel Macedo, Lali Espósito, Bejamín Rojas y Juan Gil Navarro, la tira juvenil fue otro de los enormes éxitos de la productora, y por ese motivo su regreso a la pantalla chica es muy esperado.

Para anunciar la fecha y horario del estreno, Cris charló con Isabel en un vivo realizado a través de Instagram. En la charla que duró media hora, ambas confirmaron que el próximo 24 de agosto, a las 18.00 comenzará la repetición de Floricienta.

Luego, Cris le preguntó a Isabel qué sintió cuando le confirmaron que iba a participar de la tira interpretando a la malvada Delfina: "Estaba a punto de empezar a grabar una novela con Raúl Lecouna. Y me pareció un personaje tan lindo, no quiero que Raúl se ofenda porque lo quiero y lo respeto muchísimo, pero era como el sueño como actriz poder trabajar con vos, y estaba muy ilusionada". Más adelante, continuó: "Estaba tan contenta. Y nunca imaginamos lo que iba a pasar, realmente fue un personaje que creció un montón y me dio tanta alegría hacer. La experiencia del teatro y de viajar por el mundo, lo que le pasaba a los chicos cuando nos veían ahí. Hicimos tres Vélez y vinieron 350 mil personas, éramos estrellas de rock".

El éxito de Floricienta fue tan grande, que pronto se transmitió en otros países del mundo y, como suele suceder con las tiras de Cris, el impacto cultural en Israel fue mayor. Por ese motivo, el elenco viajo allí a hacer varios shows, y la actriz lo recordó así: "Era una locura. No podíamos circular porque la gente se nos tiraba encima de las combis. Al Muro de los lamentos nos llevaron a las dos de la mañana porque había mucha gente. En el hotel, una noche Benja me dice "asómate al balcón", y era como un mar de gente, nos asomamos agachados. Era una ola gigante de amor que te atrapaba".

Más adelante, Cris le preguntó qué recuerdo conserva de su trabajo en Floricienta, y con mucha alegría Macedo contó: "Yo tenía como 27 y 28 años y valoraba todo lo que pasaba en el momento. Lo bueno de nuestro trabajo es que tenemos la posibilidad de hacer cosas diferentes y nuevas, conocer gente distinta. La amé a Delfina con todo mi corazón, y la sigo amando profundamente. Tengo miles de recuerdos físicos, me guardé tickets, o los zapatos de zapateo americano que usamos en todas las giras, cosas llenas de amor de las que no me quiero desprender. Mi Delfina va a estar siempre en mi corazón, y en toda una generación nueva". Y con la aparición de una nueva camada de niños y niñas que se engancharán con Floricienta, Cris bromeó con volver al teatro: "Preparemos una función para el año que viene y la hacemos exactamente igual". A lo que Isabel respondió: "¡Me muero, me encanta!".

En el último tramo de la charla, Isabel confesó lo mucho que la contuvo su madre en el marco de ese trabajo, y lo mucho que la contiene hoy: "Mi mamá vive con nosotros. Tenemos una relación muy espectacular. Y nada me hace sentir más segura que si está conmigo en mi casa. Y acá está Lizy con Juan Manuel y la beba".

Floricienta comenzará por Telefe el próximo 24 de agosto, a las 18.00