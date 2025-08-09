La emotiva despedida de Fabián Cubero a su padre: “Vas a esta siempre en mi corazón”
El exfutbolista compartió un álbum de fotos de Carlos y le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes
Fabián Cubero recibió la noticia de la muerte de su padre Carlos el viernes y no dudó en compartir su dolor y hermosos recuerdos grabados en fotografías en un álbum que publicó en su cuenta de Instagram. Además, le dedicó un sentido mensaje de despedida. “Te vamos a extrañar mucho Pa , te amo !!”, comenzó el posteo.
La primera foto que eligió es una de su papá con sus nietos, entre los que se encuentran Allegra, Sienna, Indiana -fruto de su matrimonio con Nicole Neumann- y Luca -el hijo que tuvo con Mica Viciconte-. La segunda fue una junto a su hijo menor. Y la tercera retrata a sus dos padres juntos y sonrientes. Luego, optó por subir varias en familia y otras tres más con Luca.
“Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo. Un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos, enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos, todo eso y mucho más…“, escribió en su post.
Y continuó: “Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida, vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste, un ser divino querido por todo el mundo ... Buen viaje Papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón“.
Rápidamente, la publicación se llenó de miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios; pero hubo uno que llamó especialmente la atención, el de Allegra, quien expresó su apoyo a su padre y el dolor que comparten. La adolescente le escribió simplemente un “Te amo”, acompañado de un corazón rojo.
Cabe destacar que el exfutbolista no atraviesa un buen momento personal. Recientemente, reveló a los medios que denunció a su expareja, Nicole Neumann, por no respetar el acuerdo de vacaciones respecto a sus hijas. Según explicó en SQP (América TV), la modelo no cumplió con la fecha establecida para devolver a las niñas tras las vacaciones de invierno, lo que interfirió con un viaje que él ya tenía planificado con ellas y su actual pareja, Mica Viciconte. Esta situación generó un nuevo conflicto entre ambos, centrado en el régimen de visitas.
Tras el revuelo mediático, la exfigura de Vélez dio su versión de los hechos y expresó su malestar: “Como padre estoy muy dolido, muy damnificado, porque me quita tiempo con mis hijas”. En su denuncia, alegó que la madre de las niñas las habría entregado después de lo pautado, lo que afectó directamente los días que le correspondían como padre. Esta situación profundizó la tensión en el vínculo con su exmujer.
Incluso, quien también habló sobre el conflicto fue Viciconte, aunque enfatizó en que no era un tema de ella, sino de Cubero, Neumann y los respectivos abogados de ambos. “Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien. Hace casi ocho años que estoy con Fabi y esto es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo. Me parece que no suma a nadie, llega un momento que agota, hace mal. Lo tienen que resolver ellos”, sentenció.
