Fabián Cubero contó el motivo detrás de su denuncia a Nicole Neumann: “Entorpece todo”
El exfutbolista aseguró que la modelo incumplió la fecha en la que debía devolver a las niñas de sus vacaciones de invierno, lo cual lo perjudicó en el viaje que él había planeado con ellas
- 4 minutos de lectura'
Cuando parecía que después de años de disputa, la turbulenta relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero estaba más calma, esta semana estalló un nuevo escándalo. Según reveló Ángel de Brito, el exfutbolista denunció a su exesposa por incumplir el régimen de vacaciones de sus hijas. Habría entregado a las niñas después de lo pautado, lo cual lo perjudicó en los días que le correspondían. Tras el revuelo, el exjugador de Vélez dio su versión de los hechos: “Como padre estoy muy dolido, muy damnificado porque me quita tiempo con mis hijas”.
El miércoles 6 de agosto en LAM (América TV) Ángel de Brito contó que habría existido un “incidente de comunicación con los hijos”. Según la documentación que leyó, Neumann le habría impedido a Cubero “ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”. Asimismo, el exdeportista solicitó que se le impusieran sanciones económicas y se le revocara el permiso para sacar a las niñas del país. “Nicole ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo”, decía el documento. Según advirtieron en el programa, Neumann viajó con sus hijas menores, Allegra y Sienna a Europa, y dos días antes de la fecha de regreso pautada habría informado a través del grupo que comparten con sus abogados, que, por error, sacaron pasajes para otra fecha. Eso interfirió en las vacaciones que Cubero tenía planeadas con Mica Viciconte, su hijo Luca y las tres niñas.
“Lo están llevando adelante los abogados porque hubo un grave incumplimiento”, sostuvo Fabián Cubero en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). “No se hizo lo que se tenía que hacer. Teníamos planificado un viaje, ya teníamos divididos los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas. Se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas y todo lo que eso conlleva, la organización de la familia, gastos y un montón de situaciones que lamentablemente no se pudo dar”, explicó.
Asimismo, indicó que le notificó el cambio de fecha a través de un mensaje a través del “chat parental” en el que están sus abogados, dos días antes de la vuelta pautada, pero no le dio explicaciones. “Es imposible tener diálogo en estas circunstancias. No es la primera vez que pasa y puede volver a pasar. Hay que encontrar soluciones, espero que los abogados puedan hacer su trabajo y que en el juzgado tomen las medidas que hay que tomar para que esto no vuelva a suceder. La verdad que yo como padre estoy muy dolido, muy damnificado porque me quita tiempo con mis hijas, de organización con mi familia y esta situación no puede seguir así“, sostuvo y en la misma línea enfatizó: ”Faltar a la palabra y a un contrato establecido y firmado entorpece todo, por eso llegamos a esta instancia. Es difícil mantener un diálogo de esta manera".
Asimismo, Mica Viciconte también se refirió al conflicto, aunque enfatizó en que no era un tema de ella, sino de Cubero y los abogados. “Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien. Hace casi ocho años que estoy con Fabi y esto es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo. Me parece que no suma a nadie, llega un momento que agota, hace mal. Lo tienen que resolver ellos”, sentenció.
