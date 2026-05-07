Fue un ícono de Disney en los 2000, pero abandonó la fama por una vida entre animales

No es la primera vez —ni seguro la última— que oímos hablar de algún artista que deja todo para dedicarse de lleno a su verdadera pasión, pese a tener el camino asegurado en Hollywood; y Kay Panabaker es el vivo ejemplo de que el éxito no siempre se mide en alfombras rojas. A los 22 años, cuando muchos darían lo que fuera por su lugar en la industria, ella decidió cambiar los guiones por la biología; una prueba de que la verdadera realización personal no siempre se encuentra junto a los flashes.

Kay inició su carrera en la actuación en la primera temporada de Phil del Futuro (Foto: Captura TV)

Antes de su retiro, Kay fue una figura clave de Disney. Su trayectoria inició con una participación destacada al ponerse en la piel de Debbie en la primera temporada de Phil del Futuro (2004), la comedia en la que una familia del futuro se encuentra atrapada en el presente cuando se estropea su máquina del tiempo. Su interpretación aportó una calidez única al papel; era la chica dulce de sonrisa radiante que ocultaba una personalidad mucho más compleja.

Kay Panabaker y Zae Efron en Summerland (Foto: Instagram/@kaypanabaker)

Poco después, protagonizó la película Life is Ruff (2005) junto a Kyle Massey y Mitchel Musso. Sin embargo, su mayor éxito en Disney Channel llegó con Diario de una adolescente (2006), film donde encarnó a una estudiante tímida cuyo diario personal se convierte en un fenómeno de ventas. La cinta resultó especial porque trabajó con su hermana, Danielle Panabaker, quien dio vida a Isabella, el alter ego audaz y popular de la protagonista.

Kay trabajó con su hermana, Danielle Panabaker, en Diario de una adolescente (2006)

Fuera del universo Disney, Kay también cosechó triunfos. Brilló en Fama (2009), la nueva versión del clásico de 1980, donde interpretó a Jenny Garrison, una aspirante a actriz tímida que busca su lugar en la prestigiosa Escuela Superior de Artes Escénicas de Nueva York, y en el drama independiente Little Birds (2011) donde compartió pantalla con Juno Temple. No obstante, tras la cancelación de la serie No Ordinary Family (2010) y su participación en Un Chihuahua en Beverly Hills 3 en 2012, desapareció de los focos.

Kay, de pequeña, junto a su padre (Foto: Instagram/@kaypanabaker)

A los 22 años, Kay puso punto final a su carrera actoral, pero el destino le reservó un reencuentro inesperado con la compañía que la vio nacer. Hoy, su lugar no está en los estudios de televisión ni bajo los focos del canal. Es que ahora recorre a diario las instalaciones de Disney World en Orlando, donde cumple su verdadera vocación. En lugar de guiones y cámaras, maneja el cuidado de diversas especies en su rol de cuidadora de animales, una labor que define como el trabajo de sus sueños.

En cuanto a los motivos que la llevaron a ausentarse de la actuación, en diálogo con Naperville Magazine en 2016 expresó: “Ya no sentía ese amor, esa pasión. Con Summerland, me encantaba ir a trabajar. Supongo que mi descontento comenzó varios años después en otra serie de televisión en la que participé“.

Kay Panabaker trabaja para la misma compañía, pero desde otro lugar (Foto: Instagram/@kaypanabaker)

Y continuó: “Lo que me dejó sin palabras fue cuando un productor me dijo que iban a incluir un interés amoroso para mí y que, por eso, tenía que bajar de peso; apenas pesaba 45 kilos. No me pareció una buena razón para que un personaje adelgazara. No es que mi personaje fuera a contraer una enfermedad mortal ni nada por el estilo. Tenía 21 años cuando terminó la serie. Pasé un par de años más en Los Ángeles con audiciones, pero ya no sentía la misma pasión”.

Kay Panabaker tiene 36 años (Foto: Instagram/@kaypanabaker)

Tiempo después y con la ayuda de sus padres, encontró su nueva pasión. “Empecé a replantearme mi vida. Volví a estudiar e ingresé en un programa de 18 meses sobre animales en Gainesville, Florida, en el Santa Fe College. Hice una pasantía en Disney World y luego me contrataron”, cerró.