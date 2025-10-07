Las imágenes de Wanda Nara a los besos que confirman su nuevo romance

El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles parece dejar atrás las especulaciones para convertirse en una historia que gana cada vez más protagonismo. Tras semanas de rumores y gestos que alimentaban las sospechas, la conductora de MasterChef fue captada al retirarse de los estudios de Telefe junto a él, lo que confirmó que su relación atraviesa un presente más que prometedor. La escena, captada por las cámaras, reflejó la complicidad y cercanía que los une.

Todo quedó en evidencia gracias a las cámaras de Desayuno Americano (América TV), que captaron el preciso instante en que Wanda abandonaba los estudios tras una larga jornada de grabación. En las imágenes se la ve relajada y sonriente, mientras se acerca a la camioneta donde la esperaba Martín Migueles. Aunque la empresaria de cosméticos evitó hacer declaraciones, la complicidad entre ambos fue más que evidente, lo que dejó en claro que la relación es un hecho.

Wanda Nara se mostró a los besos con Martín Migueles (Captura: América TV)

Al subir al auto, Wanda se acercó a Martín y le dio un beso. Instantes después, se inclinó sobre él para susurrarle algo al oído. Aunque la escena fue corta, alcanzó para dejar en claro que entre ellos hay un vínculo que supera la amistad.

El hombre detrás de la historia es un reconocido empresario de Nordelta que llegó a la vida de Wanda gracias a una persona apodada “El Tano”, amigo del peluquero de la conductora. Según relató Majo Martino en el programa SQP (América TV), la relación comenzó hace aproximadamente tres meses. “Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y lleva cartera”, detalló la periodista.

Salidas en familia y gestos de complicidad: Wanda Nara y Martín Migueles ya no se ocultan

El fin de semana terminó de consolidar la idea de que lo de Wanda Nara y Martín Migueles ya es mucho más que un rumor. Las sospechas se transformaron en certeza cuando las cámaras los captaron de la mano por el centro comercial de Nordelta, sin ocultarse y con total naturalidad. Las imágenes, difundidas por los periodistas Ángel de Brito y Gustavo Méndez, no tardaron en recorrer las redes sociales.

Wanda Nara se dejó ver en pleno paseo con su nuevo novio (Captura: Instagram @angeldebritooki)

Lejos de los flashes, el fin de semana continuó con un clima más familiar. Según se supo, Wanda, Martín y las hijas de la conductora compartieron un día al aire libre: navegaron, pasearon en motos de agua y disfrutaron de caminatas junto al río. En las redes circularon algunas postales del encuentro, donde se los vio sonrientes y relajados.