La ex de Jonatan Cristaldo chicaneó a Andrea Rincón: "Te gustan los problemas"

Morella De Las Heras le envió un audio explosivo a Andrea Rincón, que estaría saliendo con el futbolista de Racing

5 de enero de 2021 • 20:42

La vida da segundas oportunidades y en lo que a las relaciones de pareja se refiere, Andrea Rincón vuelve a apostar al amor con el jugador de Racing, Jonatan Cristaldo. Sin embargo, en las últimas horas la actriz recibió un picante audio de la ex del futbolista, Morella De Las Heras.

Maite Peñoñori, panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), fue quien compartió el audio en el programa que encabeza Ángel de Brito.

Separada de Cristaldo, De Las Heras radicó una denuncia por violencia de género contra el futbolista, solicitó una perimetral y su relación con el jugador de Racing se limita a cuestiones que tienen que ver con los hijos que tienen en común. En este contexto, se enteró de la relación que Andrea Rincón estaría iniciando con él.

"En un momento, durante la cuarentena, con el vínculo que tienen únicamente por los hijos, él le dice que está saliendo con Andrea Rincón. Ella empieza a ver a través de las redes sociales que primero pasaron unos días en la casa de él, y después lo mismo, pero en la casa de ella. Además, le enseña a tocar la guitarra, van a una iglesia evangélica y demás", enumeró Peñoñori.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana comentó que días atrás De Las Heras le envió un mensaje privado a Rincón en el que le preguntaba si veía a sus hijos. De acuerdo con Peñoñori, la actriz hizo caso omiso al mensaje, "la mató con la indiferencia" y no le contestó.

Ante la falta de respuesta de Rincón, De Las Heras le envío un picante audio, que Peñoñori compartió en el programa. "Che, si lo tenés ahí, agarralo fuerte, porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos. Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. Vos estás muy mal, no te das cuenta de que ni siquiera quiere a los hijos que tiene como para tener otro. ¿Qué clase de feminista sos que salís con un golpeador? A ver, contame. Me parece que a vos te gustan los problemas, ¿no?", se escucha a la ex de Cristaldo.

Tras la reproducción del audio en el estudio de Los Ángeles de la Mañana, de Brito y sus panelistas continuaron debatiendo. Además compartieron una serie de stories de Instagram que De Las Heras les dedicó en tono irónico a Rincón y a su ex, Cristaldo.