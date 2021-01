La actriz, que interpretaba a una de las niñas húerfanas de la serie, escribió un emotivo mensaje en el que contó que había soñado con la recordada estrella del popular ciclo televisivo Crédito: Instagram georgiemollo

24 de enero de 2021 • 17:01

A mediados de los 90, la pequeña actriz Georgina Mollo interpretaba a una de las niñas huérfanas cuyas historias daban vida al éxito televisivo Chiquititas, protagonizado por Romina Yan, la carismática actriz que falleció en 2010. Ahora, 25 años después del estreno del programa, Mollo relató con emoción en las redes que había soñado con Yan. "Siempre es lindo setirte cerca", escribió.

Chiquititas fue una novela infantil y juvenil sumamente popular y exitosa que Romina Yan protagonizó en las primeras cuatro temporadas. La actriz, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, dejó un recuerdo imborrable en todos los lugares donde actuó, algo que siempre destacan con cariño tanto su público como sus excompañeros de trabajo.

En este caso, fue Mollo, que hoy es una mujer adulta, casada, y madre de dos hijos, quien expresó en un bonito mensaje en su cuenta de Instagram la sensación que le produjo soñar con la querida actriz, que en la serie interpretaba a Belén Fraga.

Mollo posteó una foto de los tiempos de la serie en la que se la ve a ella junto a Romina Yan, y escribió: "Hoy te soñé. Y no es por hacerme la linda, pero cuando me levanté y me mire al espejo, me vi parecida a vos".

"No sé si es algo físico o algo que nos unía más profundamente. No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando", continuó el mensaje de la actriz que interpretaba en la serie a una de las huérfanas del hogar Rincón de luz que tenía su mismo nombre: Georgina.

"Siempre es lindo soñar con tu sonrisa. Siempre es lindo sentirte cerca" concluyó con gran emotividad Mollo, que actualmente está alejada de la actuación -se dedica al diseño de indumentaria-, pero que no olvidó nunca a la protagonista de Chiquititas.

Entre los cientos de mensajes que recibió Mollo en su posteo, que en cinco días cosechó 25.000 likes, hubo uno muy especial. Fue el de Cris Morena, la productora y madre de Romina Yan, que, sin ninguna palabra, se expresó con emojis de corazones y mariposas.