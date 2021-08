La dura crítica de Marcelo Mazzarello: “Yo no pude ver a mi papá enfermo pero se podía ir a Olivos por el costado”

Marcelo Mazzarello perdió a su padre durante la fase más estricta de la cuarentena por coronavirus. Durante varios meses, el actor relató su derrotero y su impotencia por no poder despedir a su papá como hubiera querido. Este martes, entrevistado por Eduardo Feinmann (LN+), el actor cargó contra el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez por las visitas recibida en lo más estricto de la fase 1, como fue el caso de su colega Florencia Peña.

“No es una crítica a la persona de Florencia Peña. Durante dos meses yo no pude ver a mi padre, pero en Olivos, evidentemente, había una puertita por el costado donde se podía ver al Presidente y obtener algo que no podía logra el resto de los mortales. Eso es lo que irrita y lo que hace que uno hable”, expresó Marcelo Mazzarello en diálogo con Eduardo Feinmann.

Tras recordar las distintas extensiones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), Mazzarello reforzó su idea y consideró que los límites no fueron para todas las personas por igual. “[Los cuatro meses de aislamiento] conllevaron mucho sufrimiento, mucho dolor. Y algunos lo padecimos en particular”, señaló.

Sobre el descargo que Florencia Peña realizó primero en su programa Flor de Equipo (Telefe) y luego en la entrevista que le concedió a Jey Mammon en Los Mammones (América TV), Mazzarello remarcó que en algunas ocasiones se suele perder el foco de lo que realmente importa. “A veces en la televisión se pasan por arriba los temas y terminamos discutiendo si la atacan por sororidad o por ser mujer. Mi papá tenía una escara en la espalda. Estaba postrado, pero totalmente consciente. Para curarlo hacía falta rotarlo porque es una herida viva: hay que limpiar sobre la carne viva y sacar la infección. Hay que hacerlo dos o tres veces por día. Durante los dos meses que yo no lo vi, porque no me dejaron entrar, esa herida creció hasta 10 centímetros de diámetro. Se le vía la columna”, explicó el actor.

Marcelo Mazzarello entrevistado por Eduardo Feinmann

Además, Mazzarello señaló que su padre finalmente falleció días después en su casa, tras lograr externarlo luego de mucha insistencia. En este contexto, criticó a quienes defendieron la cuarentena estricta por el daño que ocasionó. “Cada vez que escucho a alguien que defiende lo que se hizo en esa cuarentena es como si me metieran el dedo en esa herida [por la de su padre fallecido]. Por eso saltamos los que pasamos una situación así”, añadió.

Sobre el final de la entrevista, le agradeció el espacio televisivo al conductor y explicó por qué recuerda una y otra vez las circunstancias dolorosas que vivió. “Pido que no corramos el eje de la discusión. ¿Sabés con qué se arregla eso? Con disculpas. Vos [por Peña] podés decir: ‘Yo intenté gestionar, estuve mal, no lo debí decir´. Y nadie se te viene encima. Yo trabajé con ella, con Pablo Echarri, con Nancy Duplaá, en el primer kirchnerismo, pero esto no va por ahí. A mí no me pueden correr”, concluyó.

