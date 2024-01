escuchar

Durante años, Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Julieta Prandi y Nicole Neumann protagonizaron una rivalidad que no solo se desarrolló en las pasarelas, sino también en los backstages de los desfiles y delante de la prensa. Si bien pasó el tiempo, y las controversias sobre la autoría del famoso apodo “muqui” supuestamente se aclararon, lo cierto es que cada tanto vuelven a salir los trapitos al sol. Hace unos días Pampita hizo un picante comentario sobre ambas que dejó atónito a más de uno. Ahora, a raíz de las repercusiones que tuvieron sus dichos, fue consultada al respecto y salió a aclarar el “subtexto” de su comentario.

Todo comenzó el viernes cuando Carolina visitó Rumis, el streaming que conducen Zaira Nara, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Vicky Braier y Leandro Saifir desde Punta del Este. En un momento, Juariu le hizo una picante pregunta: “Estás en un barco y en un lado tenés a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de las dos, ¿a quién rescatás?”. A pesar de la incómoda situación, Pampita fue honesta y optó por “vengarse” de ambas.

“¡Que se ahoguen las dos!”, apuntó Carolina y dejó atónitos a todos. No obstante, para intentar evitar quedar como una persona rencorosa, argumentó su posición: “Para no elegir, no es de mala”. “Capaz que entre ellas sobreviven”, lanzó Zaira Nara, a lo que Carolina coincidió y con una pícara sonrisa arremetió: “Claro, se agarran una con la otra y flotan”.

Estas palabras se hicieron eco en las redes sociales durante todo el fin de semana. Tras las repercusiones, en Intrusos (América) fueron a buscar a su autora. “¡Chiste! Una humorada”, aseguró Pampita al ser consultada por el trasfondo de sus dichos sobre Prandi y Neumann y afirmó que entre ellas “está todo resulto”.

“No es una contestación para que haya problema con ninguna. Tengo la mejor con las dos. Nos seguimos en Instagram, nos hemos visto, hemos compartido trabajos, entrevistas, un montón de cosas. No era para eso”, insistió Pampita a modo de reafirmar que sus dichos fueron con humor. Incluso argumentó que cuando aludió a que ambas “flotaran juntas”, tuvo la intención de salir de la incómoda posición y “zafar de tener que elegir a una o la otra”.

Es cierto que con el paso del tiempo las cosas entre las modelos se suavizaron. En 2023, Pampita y Nicole Neumann trabajaron juntas en Los 8 escalones y hasta hubo intercambios de Me Gusta en las redes. No obstante, la realidad es que las polémicas en torno al apodo de Pampita y a las dos involucradas en su autoría, difícilmente se acaben del todo.

Otra respuesta de Pampita que generó una polémica subida de tono

Durante su paso por el programa de streaming, la conductora se animó a hablar de todo y a responder preguntas de cualquier índole. Incluso Juariu le pidió que eligiera a “una mujer del espectáculo para pasar una noche”. La modelo se decidió por Lali Espósito. “Diosa, hot. Debe ser bárbara en la cama”, expresó, aunque con una advertencia para la actriz: “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres. Pero, si hay que apostar...”.

La respuesta de Lali Espósito a Pampita X: @lalioficial

Sus palabras llegaron a oídos de la cantante, quien con su honestidad y humor característicos, salió a responderle públicamente. “Che, díganle a Pampa que yo re estoy, eh. Diosa”, escribió en X, junto a una serie de divertidos emojis.