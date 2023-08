escuchar

Durante años, Nicole Neumann y Carolina ‘Pampita’ Ardohain estuvieron en pie de guerra. La relación entre ellas fue tensa, llena de insultos, cuestionamientos y reproches. Pero la rivalidad entre la “rubia” y la “morocha”, que nació en las pasarelas, se fue, de alguna forma u otra, apaciguando a medida que pasó el tiempo. Si bien es poco probable que se sienten a tomar un café y a compartir intimidades, lo cierto es que hoy se saludan y se respetan. Incluso la exconductora de El hotel de los famosos (eltrece) tuvo un inesperado y llamativo gesto en las redes que daría cuenta de cómo están las cosas entre ellas actualmente.

Carolina y Nicole fueron comparadas reiteradas veces por sus atributos en el mundo de la moda y las pasarelas. A lo largo del tiempo se convirtieron en figuras públicas muy destacadas: hicieron carrera en los medios, estuvieron envueltas en alguna que otra polémica y también se desarrollaron como empresarias. Eso sí, siempre trataron de evitarse a toda costa. En el Bailando 2016, donde Ardohain era jurado y Neumann participante, protagonizaron muchos cruces y sacaron varios trapitos al sol.

Nicole Neumann y Carolina 'Pampita' Ardohain protagonizaron varios conflictos a lo largo de los años Archivo

Por otro lado, la vida las llevó por caminos separados, aunque relativamente parecidos. Tras su separación de Benjamín Vicuña -padre de cuatro de sus hijos- Carolina se casó con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Ana. Por su parte, la hermana de Geraldine Neumann, que se divorció de Fabián Cubero en 2017, después una década de relación y tres hijas en común, hoy está comprometida con el piloto de automovilismo Manuel Urcera.

Justamente este año, las mujeres se reencontraron por cuestiones laborales, ya no como modelos, sino como integrantes del jurado de Los 8 escalones (eltrece). Si bien Neumann ya no forma parte del programa, sí compartieron el espacio en reiteradas oportunidades y de una buena manera. Aparentemente, esto hizo que las peleas quedaran atrás. Quien lo dejó en evidencia fue Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, que siempre está atenta a las redes y a los movimientos de los famosos: advirtió un curioso Me Gusta en un reciente posteo de la madre de Indiana, Allegra y Sienna.

Pampita le puso Me Gusta a una publicación de Nicole Neumann (Foto: Instagram)

La modelo compartió postales de su estadía en la nieve junto a su novio y futuro marido, el piloto de automovilismo Manu Urcera, y varios amigos. “Si la vida te da nieve, sol y un fin de semana libre con amor y amigos: se va a la montaña”, escribió. Curiosamente, entre los likes de sus seguidores, Juariu encontró el de Pampita. Esto daría cuenta de que hoy las cosas entre ellas estarían mucho mejor que en el pasado. Cabe mencionar, además, que ambas se siguen en Instagram.

Si bien el gesto de Ardohain sorprendió ampliamente a los fanáticos de ambas, debido a que ellas siempre estuvieron en veredas opuestas, lo cierto es que a principios de este año, cuando se cruzaron en Los 8 escalones, Nicole reveló la buena reacción que tuvo Pampita ante la noticia de su casamiento con Urcera.

En diálogo con el programa Co te va, Co te va (La 990), contó que Carolina “la felicitó por el casamiento”. Asimismo, comentó que se llevaban bien y que tenían una “relación cordial de laburo”: “Estamos grandes, con hijos, tenemos problemas reales”.