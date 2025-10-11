La explosiva revelación de Yanina Latorre sobre la relación de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: “Bastante fuerte”

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sacudió de lleno al mundo del espectáculo. Nadie se lo veía venir, puesto que siempre se mostraron como una de las parejas más sólidas y afianzadas de la industria. Desde un primer momento se especuló en que la ruptura pudo haber estado relacionada con un presunto acercamiento entre el actor y su coprotagonista e interés amoroso en Rocky, Daiana Fernández, con quien previamente trabajó en Tootsie. Aunque ellos lo desmintieron y él dijo que ella era su mejor amiga, en los últimos días surgieron fuertes versiones de que podrían estar próximos a blanquear la relación. A partir de esto, Yanina Latorre hizo una revelación sobre el vínculo entre los actores que sorprendió a más de uno.

Vázquez y Fernández volvieron a quedar en el ojo de la escena esta semana desde que Paula Varela afirmó en Intrusos (América TV) que “se viene la confirmación del romance”. “Me dicen que están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe; que él está muy enamorado. Ella ya lo habló con gente de su confianza, gente que trabaja con ellos también ya lo sabe y que en breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto“, agregó. Asimismo, advirtió que ”el blanqueo" de sus sentimientos habría tenido lugar luego de que él se separara de Accardi y ella del bailarín Gonzalo Gerber, su pareja durante siete años y quien también trabajó en Tootsie.

Según contó Paula Varela en Intrusos, Dai Fernández y Nico Vázquez estarían próximos a blanquear su relación

A partir de esto, el jueves 9 de octubre Yanina Latorre abordó el tema en Sálvese quien pueda (América TV) e hizo una importante revelación. Dijo que según le contó el entorno de Vázquez, “hace 15 días hay algo bastante fuerte” entre él y Fernández; además, hizo énfasis en que la relación no vendría de antes. “Parece ser que esta mujer se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto y tuvo un año muy malo. Él quería recomponer la pareja y la que no quería era Gimena... diferencia de tiempos. Después se aceleró todo con la hipotética infidelidad que se enteró. Él se escudó, compartió mucho camarín, mucha soledad, mucho llorarle por Gimena con esta chica”, reflexionó la conductora del ciclo.

Según contó Latorre, el actor recibió la recomendación de su terapeuta de salir y conocer gente en pos de tomar distancia de su exesposa. “Parece que en este momento con los amigos hablando se dio cuenta de que él no tenía ganas de salir de joda y conocer mujeres, porque ¡la mujer era Dai! Yo no sé si él se va a enojar, pero yo te aseguro Nico Vázquez que hace 15 días estás conociendo el cuerpo de Dai Fernández desde otro lugar, no desde el teatro”, aseveró.

Según Yanina Latorre, “hace 15 días hay algo bastante fuerte” entre Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Tanto Fernández como Vázquez fueron consultados respecto a las versiones de romance. Ella dijo ante cámaras de Polémica en el bar (América TV) que “no hay nada para confirmar” y que entre ellos “no cambió nada”. Por su parte, aunque él también enfatizó en que no hay ninguna confirmación, algunas de sus declaraciones generaron más dudas que certezas. En diálogo con LAM (América TV), dijo, entre otras cosas: “No tengo nada que explicar todavía, así que me siento bien, feliz otra vez conmigo, que estoy bien de salud y que estamos llenando la sala de Rocky“.