Dai Fernández rompió el silencio ante los rumores de romance con Nico Vázquez

Sin duda alguna, la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras 18 años en pareja fue uno de los grandes escándalos del año. Anunciaron la ruptura a través de sus redes sociales y rápidamente comenzó una trama de especulaciones y teorías para saber qué los llevó a tomar esa decisión. En agosto, días antes de firmar el divorcio, ella reconoció que le fue infiel a su marido. Si bien aclaró que esto no fue el causante, “sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”.

Paralelamente, al actor se lo vinculó sentimentalmente con su coprotagonista de Rocky, Daiana Fernández, con quien previamente trabajó en Tootise. Si bien en un primer momento negaron un romance, esta semana trascendió que podrían estar próximos a oficializar su amor. La actriz fue consultada al respecto y su reacción dio de qué hablar.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández protagonizan juntos la obra Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández”, indicó Paula Varela en Intrusos (América TV). “Me dicen que están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe; que él está muy enamorado. Ella ya lo habló con gente de su confianza, gente que trabaja con ellos también ya lo sabe y que en breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto“, agregó. ”Ahora lo que me dicen es que si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo, por lo menos entre ellos dos, del ‘me pasan cosas con vos; a mí también; esto no da para más, vamos para adelante, no tenemos nada que ocultar’, fue después de estar separados“, advirtió. Mientras Vázquez se separó de Accardi, Fernández terminó su relación con el bailarín Gonzalo Gerber, su pareja durante siete años.

A partir de esto, la prensa fue buscar a Fernández a la salida del teatro Lola Membrives. Cuando salió, los periodistas le preguntaron por su relación con Vázquez. “No, no hay nada para confirmar”, aseguró delante de las cámaras presentes, incluida la de Polémica en el bar (América TV). También enfatizó en que no quería hablar más del tema y remarcó el cariño que le tiene al actor. “Dai, la gente sintió una energía muy especial hoy, ¿qué cambió?“, le preguntó una cronista y ella se limitó a decir: ”Nada, no cambió nada. Nos queremos mucho". Acto seguido cerró la puerta del auto para retirarse del lugar.

Yanina Latorre habló del vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Por su parte, Yanina Latorre indicó en Sálvese quien pueda (América TV) que según el entorno de Vázquez, “hace 15 días hay algo bastante fuerte”, entre él y Fernández, haciendo énfasis en que la relación no vendría de antes. “Parece ser que esta mujer se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto y tuvo un año muy malo. Él quería recomponer la pareja y la que no quería era Gimena... diferencia de tiempos. Después se aceleró todo con la hipotética infidelidad que se enteró. Él se escudó, compartió mucho camarín, mucha soledad, mucho llorarle por Gimena a esta chica”, reflexionó la panelista. El amor entre ellos habría surgido después de la separación de ambos.

Según contó Latorre, el actor recibió la recomendación de su terapeuta de salir y conocer gente, en pos de tomar distancia de su exesposa. “Parece que en este momento con los amigos hablando se dio cuenta de que él no tenía ganas de salir de joda y conocer mujeres, porque la mujer era Dai. Yo no sé si él se va a enojar, pero yo te aseguro Nico Vázquez, que hace 15 días estás conociendo el cuerpo de Dai Fernández, desde otro lugar, no desde el teatro”, acotó la conductora.

"Con quien sea que empiece algo se van a enterar", sostuvo Nico Vázquez (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Por otro lado, a partir de la versión de que próximamente habría “blanqueo” de la relación, Nico Vázquez rompió el silencio y salió a aclarar las cosas. “No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, sostuvo en diálogo con Puro Show (eltrece) sin desmentir la supuesta situación sentimental que atraviesa. Y agregó: “Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien”.