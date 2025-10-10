Las extrañas respuestas de Nico Vázquez que dejaron más dudas sobre su vínculo con Dai Fernández
El actor volvió a referirse a los rumores de romance con su coprotagonista en la obra teatral Rocky, pero sus respuestas ambiguas dejaron más dudas que certezas
- 4 minutos de lectura'
Nicolás Vázquez volvió a hablar públicamente y, lejos de aclarar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Dai Fernández, sus declaraciones dejaron aún más dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación. Aunque el actor insiste en que no tiene “nada para confirmar”, sus respuestas en televisión estuvieron cargadas de frases que muchos interpretaron como señales de un incipiente romance.
El miércoles a la salida de Rocky, la obra que protagoniza en el Teatro Lola Membrives, Vázquez dialogó con Puro Show (eltrece) y fue consultado directamente por su relación con Fernández. “No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, comenzó.
“Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan (los comentarios), pero me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás por mucho tiempo fui de una manera, no es que la voy a cambiar, pero me voy a reservar un poco”, agregó Vázquez, lo que generó que muchas personas se preguntaran a qué se debe este cambio repentino en su conducta. “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”, cerró.
Al día siguiente, el actor volvió a enfrentar las cámaras, pero esta vez de LAM (América TV) y, aunque reafirmó que no tiene “nada que explicar”, dejó entrever que atraviesa una etapa personal muy distinta a la que vivía meses atrás. “No tengo nada que explicar todavía, así que me siento bien, feliz otra vez conmigo, que estoy bien de salud y que estamos llenando la sala de Rocky desde que empezó. Es una bendición porque desde el 12 de junio que trabajamos a sala llena", lanzó y asumió que podría existir un vínculo del cual “todavía” no está listo para hablar.
“Quiero empezar a resguardar un poco mi vida privada. Sé que están acostumbrados a que siempre cuente todo, pero fue un gran aprendizaje también lo que me pasó y quiero guardarme un poquito para mí”, reconoció sobre su experiencia previa con Gimena Accardi, con la que todo estalló por los aires cuando su expareja decidió contar públicamente que le había sido infiel.
Fue entonces que, para tratar de halagarlo, el cronista de LAM le dijo: “Se te ve mejor...”. A lo que el intérprete aseguró: “Sí, yo también me siento mejor. Mucha terapia y me está haciendo muy bien. Le mando un beso grande a Ana que me ayuda mucho y hoy justamente tuve también. Y es importante que alguien te acompañe en todo sentido”.
Con respecto a los rumores sobre que él y su coprotagonista ya habrían tenido una salida romántica en público al restaurante Kansas de zona norte, Nico Vázquez lo negó rotundamente y solicitó que quienes inventan estos encuentros “presenten las pruebas”. “Que me muestren la foto. Dan por confirmado algo que ni yo sabía qué estaba sucediendo. Ella está haciendo un duelo de su separación, yo también. No tengo nada para confirmar", expresó un tanto molesto.
Fue ahí que otra de sus respuestas sembró dudas, dado que le hizo frente a los rumores que dicen que los dos vínculos, el suyo con Accardi y el nuevo supuesto romance con Fernández, se habrían superpuesto en el tiempo: “Acá no hay nada pisado. Que quede clarísimo”.
