Nico Vázquez rompió el silencio y habló de su supuesta relación con Dai Fernández

Desde que anunció su separación de Gimena Accardi a principios de año, Nicolás Vázquez se convirtió en uno de los solteros más buscados del mundo del espectáculo. A lo largo de los últimos meses, su nombre fue vinculado a distintas figuras, pero la versión que tomó más fuerza en los últimos días fue la de un presunto romance con Daiana Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky.

Todo comenzó cuando la periodista Paula Varela, desde Intrusos (América TV), aseguró que el actor “estaría listo para volver a apostar al amor” junto a Dai Fernández, con quien comparte escenario cada noche. La noticia rápidamente se viralizó y despertó especulaciones sobre un inminente “blanqueo” de la relación. Sin embargo, a menos de 24 horas de que los rumores se instalaran en la agenda mediática, un notero de Puro Show (eltrece) logró hablar directamente con el actor.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández se habrían vuelto íntimos amigos por su participación conjunta en Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, declaró sin desmentir la supuesta situación sentimental que atraviesa. Y agregó: “Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien”.

Si bien Nico Vázquez reconoció que las habladurías de terceros ya no lo molestarían a sus 48 años, sí aseguró que ya no desea entrar en el juego eterno que le plantean los programas de espectáculos. “No me molestan los comentarios, pero me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás por mucho tiempo fui de una manera… No es que la voy a cambiar, pero me voy a reservar un poco”, aclaró sobre su nueva postura.

La gran cantidad de fotos que aparecieron de los actores promocionando la obra fueron las que generaron aún más revuelo sobre el tema (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Además, el ex Casi Ángeles explicó que su foco actual no es entablar una nueva relación amorosa, sino poder sanar emocionalmente muchas situaciones que vivió. “Estoy haciendo mucha terapia”, contó. Su máxima prioridad hoy es cuidarse y reencontrarse consigo mismo. “Cuando lo tenga que confirmar, lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”, expresó con una sonrisa.

Una de sus grandes motivaciones para seguir adelante con su vida tras la abrupta separación es sin dudas su trabajo, el cual fue valorado en el último tiempo tanto por el público local como por estrellas internacionales. “Son muchos años de teatro, el otro día me enteré que tuvimos 1.400.000 espectadores, eso no sucede muchas veces y me está ocurriendo muy seguido. Lo de Rocky es realmente muy grande, un antes y un después en el teatro argentino. Que Sylvester Stallone pida imágenes es un montón, déjenme soñar. Lo tuve a Lionel Messi y quizás lo tenga a Stallone el año que viene”, exclamó feliz de que el actor de Hollywood haya halagado su performance sobre las tablas del escenario.