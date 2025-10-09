Afirman que Nicolás Vázquez y Dai Fernández estarían próximos a blanquear su relación: “No da para más”

“Después de compartir 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”. Con esas palabras, incluidas en un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su separación en julio de este año. La noticia fue completamente inesperada, puesto que eran una de las parejas más sólidas y consolidadas del ambiente del espectáculo. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en llegar y rápidamente se habló de supuestos terceros en discordia. Al actor se lo vinculó sentimentalmente con Daiana Fernández, su coprotagonista e interés amoroso en Rocky, y con quien previamente trabajó en Tootise. Si bien en un primer momento lo desmintieron, ahora, tres meses después, aseguran que la confirmación del romance podría darse próximamente.

En la emisión del miércoles 8 de octubre de Intrusos (América TV), Paula Varela afirmó que Nicolás Vázquez y Dai Fernández, quien en agosto se separó de su novio, el bailarín Gonzalo Gerber, tendrían intenciones de oficializar su relación. “La veíamos venir y se vino nomás. En estos días se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández”, indicó la panelista.

Dai Fernández y Nico Vázquez trabajaron juntos en Tootsie y durante Rocky se volvieron muy cercanos

“Me dicen que están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe; que él está muy enamorado. Ella ya lo habló con gente de su confianza, gente que trabaja con ellos también ya lo sabe y que en breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto“, agregó Varela. ”Ahora lo que me dicen es que si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo, por lo menos entre ellos dos, del ‘me pasan cosas con vos; a mí también; esto no da para más, vamos para adelante, no tenemos nada que ocultar’, fue después de estar separados“, advirtió.

Aunque Gimena Accardi reconoció públicamente que en la pareja era “la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años” y admitió que le fue infiel a su marido, de quien actualmente está divorciada, a Vázquez también se lo vinculó sentimentalmente con otras personas. Tras la separación surgieron rumores de romance tanto con Daiana Fernández como con la actriz Mercedes Oviedo, ambas compañeras en el teatro. Los tres lo desmintieron categóricamente.

Según indicó Paula Varela en Intrusos Dai Fernández y Nicolás Vázquez estarían "súper enamorados" y próximamente podrían blanquear su relación (Foto: Instagram @nicovazquezok)

En julio, cuando la ruptura del matrimonio se hizo pública, Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) que se comunicó con Vázquez y que él le dijo cómo era el vínculo que tenía con Fernández. “Me dijo que en este momento la persona que está más cerca de él, casi como hermana y como mejor amiga, es Dai. Dice que es por cercanía, que por eso hay tantas fotos de ellos juntos y que por eso fue a los Martín Fierro. Es su contención, es la que lo escucha, la que lo consuela, la que le hace compañía y la que lo banca”, indicó Latorre. Por otro lado, a mediados de agosto, Paula Varela contó en Intrusos que Fernández estaba separada de Gerber, su pareja durante siete años. “Ya venían hace tiempo con un desgaste y todo este tema de Nico (Vázquez), la separación y el tema mediático erosionó un poco más una crisis que venían transitando y dieron un paso al costado”, comentó.