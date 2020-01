La extraña pose de Calu Rivero para "fluir"

Crédito: Instagram Calu Rivero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 15:42

La actriz Calu Rivero está disfrutando del verano en José Ignacio, Uruguay, y aprovechó para subir una foto a su cuenta de Instagram en la que se la puede ver en una curiosa pose.

"Ejercitando el fluir, dejando que el momento sea como es, dejando la vida en paz, dejándola ser", escribió Calu junto a la foto en blanco y negro donde se la puede ver extendida sobre un sillón de boca al piso.

La foto que tiene más de 8 mil me gusta, dejó lugar a comentarios de gente que no entiende la filosofía que profesa la modelo.

Hace unos meses, la actriz cambió su nombre a Dignity: "A mi me hizo muy bien. Es mi manera de cuidar y conservar el medio ambiente. No quiero convertir a nadie, pero sí me gustaría colaborar para que todos construyamos un mundo más respetuoso de la naturaleza, más sano, y menos depredador".