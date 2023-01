La inesperada reacción de la madre de Piqué en apoyo a Shakira tras el lanzamiento de la canción contra su hijo

escuchar

Gerard Piqué sigue en boca de todo el mundo, después de que Shakira lanzara su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap, con el que la artista refirió a diversos aspectos de su separación, que blanqueó en junio del 2022. Comparaciones, críticas y detalles del escandaloso divorcios fueron algunos de los tópicos que trató la artista en su tema, lo que generó gran repercusión en todo el mundo.

El exfutbolista del Barcelona, actual artífice de la King’s League, una liga de fútbol ‘amateur’ protagonizada por famosos y basada en reglas poco convencionales, es blanco de muchos memes y reacciones en redes sociales. Esto, debido a que la letra de la canción de su expareja está claramente dedicada a su ruptura, ocurrida hace más de seis meses, como así también a su nueva pareja, Clara Chía Martí.

El nuevo hit de Shakira y BZRP

Ahora, en medio de los mensajes de apoyo a Shakira y las respuestas de distintas figuras del deporte, sobresalió la reacción de la madre del propio exdefensor catalán, la doctora Montserrat Bernabeu, quien al parecer decidió hacerlo con palabras ajenas.

La mamá de Piqué reacciona

Montserrat Bernabeu, directora asistencial y codirectora del Hospital de Neurorehabilitación Institut Guttmann, en España, mantiene un perfil bajo respecto a la fama de su hijo, por ello sorprendió con un par de “Me gusta” en su cuenta de Twitter. Sobre todo, llamó la atención que fueran palabras que atacan a Gerard, tras el lanzamiento de la BZRP Music Sessions 53, de Shakira.

Según se pudo ver, la exsuegra de Shakira le avaló con Likes dos publicaciones relacionadas con la canción de la barranquillera. Entre ellas, una en la que “crucifican” a su hijo, por la forma en el que terminó la relación con la artista, en medio de rumores de infidelidad.

(Captura Twitter)

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio Me Gusta.

El otro Like fue a nada más y nada menos que al tuit de Bizarrap, en el que se anunciaba la dura canción contra Geri. Lo más llamativo fue que en el momento en que su reacción empezó a ser reseñada en los medios, la madre de Piqué borró los likes. Pero las capturas de pantalla ya circulaban para entonces.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti en la boda donde fueron captados juntos @jonsnow200000003/TikTok

Cabe destacar que la mujer también tuvo su espacio en la canción recientemente lanzada, al momento que Shakira indica “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, sin embargo, Montserrat no se refirió al respecto.

EL TIEMPO (GDA)