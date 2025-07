La foto al borde de la censura de Anto Roccuzzo en Italia

En medio de la agenda cargada de su esposo, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo decidió tomarse unos días de descanso acompañada de sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo. Pese a que suele elegir Orlando, donde disfruta de los parques temáticos -especialmente de las atracciones relacionadas con Harry Potter-, la influencer armó las valijas y optó por visitar el continente europeo.

Anto Roccuzzo causó sensación en las redes mientras disfruta del verano europeo Instagram @antonelaroccuzzo

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 40 millones de seguidores, la rosarina compartió en las últimas horas un carrete de imágenes que dejó ver algunos de los momentos que disfruta en Cinque Terre, una franja de ciudades costeras de siglos de antigüedad en la escabrosa costa de la Riviera italiana.

Anto Roccuzzo disfruta de sus días en Italia (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Los hijos de Anto Roccuzzo y Daniella Semaan (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Entre las fotografías que compartió, hay una que más llamó la atención de sus fanáticos: la esposa del astro del fútbol quiso sumergirse en las aguas cristalinas, por lo que dejó a la vista su figura al lucir una microbikini negra.

Anto Roccuzzo al borde de la censura con una microbikini negra (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además de los miles de likes y comentarios en los que la halagaron, no faltaron los icónicos mensajes entre los admiradores del capitán de la selección argentina. “La 5.ª foto, totalmente ignorada, es la mujer de D10S, se respeta amigos. Que les quede claro”; “No vean la foto número cinco, no la veannnn”; “Le doy like por qué aparecen los hijos del rey y la reina, pero nada más” y “Si no está Leo, no hay like”, fueron solo algunos.

Algunas de las reacciones de los seguidores de Anto Roccuzzo (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Pero aparte de sus hijos, Roccuzzo está acompañada de su mejor amiga y esposa de Cesc Fàbregas, Daniella Semaan, con quien días atrás se deleitó con una cena íntima. Horas antes, se tomaron unas fotografías con sus outfits veraniegos, momento en los que la rosarina causó furor con su vestido blanco con flores estampadas en tono lila de Tiffany & Co. El sofisticado look lo complementó con unos estiletos altos blancos y un sobre del mismo color que su atuendo; mientras que el pelo lo llevó suelto y el rostro con tonos sutiles que realzaron sus rasgos. “Noches italianas de verano“, fue la frase con la que describió la publicación, que generó impacto entre sus seguidores.

El sofisticado outfit que eligió Anto Roccuzzo para la noche veraniega en Italia

Por su parte, Daniella también recurrió a su cuenta de Instagram, en la que tiene 4.5 millones de seguidores, para referirse al vínculo estrecho que tiene con la modelo. “El tipo de día que nunca olvidas @antonelaroccuzzo. Cuando los corazones se conectan, la distancia desaparece”, escribió junto a un video en el que ellas y sus hijos se dan la mano y saltan frente a cámara.

"Agradecida por una amiga para siempre como vos. La distancia nunca podrá cambiarnos", le respondió Antonela.

El video que Daniella Semaan le dedicó a Antonela Roccuzzo

Cabe recordar que el vínculo entre las esposas de los jugadores nació en la época en que los futbolistas coincidieron en Barcelona, por lo que las mujeres, al igual que ellos, entablaron una amistad muy cercana. Pese a que Messi y Fàbregas tuvieron que seguir con sus compromisos laborales en distintos clubes, Antonela y Daniella mantuvieron siempre activa esa gran relación.

Tras las mini vacaciones, Roccuzzo y Thiago, Ciro y Mateo regresarán a los Estados Unidos para reencontrarse con ‘La Pulga’, quien hizo dos de los cinco goles del Inter Miami ante New York Bull Reds.