Benjamín Vicuña autorizó a la China Suárez a llevar a sus hijos a Turquía: cómo será el viaje

Dos semanas atrás, Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso que autorizaba a María Eugenia ‘China’ Suárez a salir con sus hijos del país. Esto se debió a que el actor chileno no creía prudente que los menores fueran desescolarizados por grandes períodos de tiempo. Fue entonces que las peleas entre ambos comenzaron a mediatizarse, al punto de que la actriz lanzó un comunicado en redes sociales tratándolo de mal padre, adicto y envidioso.

Pero este viernes, por medio de sus abogados, ambas partes pudieron llegar a un acuerdo temporal sobre cómo se manejarán con los niños durante el próximo mes. Según informaron en el Diario de Mariana (América TV), el actor solicitó que durante la semana del 20 al 27 de julio los menores puedan viajar con él al sur argentino para pasar unos días en familia. Pasado este período, la ex Casi Ángeles podrá llevar a sus niños por tan solo una semana a Turquía.

A esta información, Yanina Latorre sumó en su programa Sálvense quien pueda (América TV), que la relación entre los padres continúa muy áspera, al punto que decidieron dejar de hablarse por teléfono y que de ahora en más no existen permisos ilimitados para ninguno de los dos. “Llegaron a un acuerdo al mediodía para programar y organizar en conjunto las vacaciones de sus hijos. No va a haber un permiso ilimitado como tenían. El abogado de Benjamín me negó que la China le haya revocado el permiso que tenía él para viajar”, indicó la conductora.

Benjamín Vicuña le permitió a la China Suárez viajar con sus hijos a Turquía

“El centro de vida de los chicos va a seguir siendo Buenos Aires, que es donde está su familia, su colegio, sus amigos, su casa y es donde nacieron y crecieron. De hecho, Benjamín dejó su país para vivir acá por sus hijos”, remarcó.

La palabra de Benjamín Vicuña en medio del escándalo con la China Suárez

A su vez, el intérprete brindó una breve, pero contundente nota al ciclo, en la que terminó de cerrar las dudas sobre la organización familiar. “¿Llegaron a un acuerdo con sus hijos?“, le consultó el notero de SQP al actor. “Siempre se habló de un acuerdo que estaba firmado para que los chicos vayan ahora de vacaciones conmigo y después con la madre. Eso estaba hablado”, respondió Vicuña.

“Pero se lo habías revocado y ahora parece que cediste...”, le lanzó el cronista. A lo que Benjamín no pudo contenerse y aclaró: “Yo no cedí nada. Fue el orden de lo que hablamos en un principio, lo que pasa es que todo se tergiversa en los medios, las comunicaciones. Eso fue desde un principio lo que conversamos y no hay más vuelta”.

Benjamín Vicuña habló del acuerdo con la China Suárez

Con relación a si volvió a tener contacto directo con la China Suárez después del encontronazo en redes sociales, el actor decidió desviar su respuesta con altura. “Son momentos que obviamente uno trata de que todo sea más selectivo y ordenado. Así que no hay problema”, sentenció, alejándose de las cámaras un tanto molesto por la persecución mediática.