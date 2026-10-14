La foto de Shakira con Antonio de la Rúa en Madrid

La de Shakira y Antonio de la Rúa es una de esas relaciones que, sin importar cuánto tiempo pase, el público no olvida. Estuvieron juntos entre 2000 y 2011 y, aunque su separación influyó desde peleas hasta la intervención de la justicia, con el paso del tiempo se reencontraron desde otro lugar y hasta unieron a sus familias. En los últimos años tuvieron varios acercamientos, tanto a nivel personal como laboral, y él le dio su apoyo durante el final de su matrimonio con Gerard Piqué. El fin de semana se volvieron a ver en Madrid, España, y ella sorprendió a todos al hacer pública la cariñosa foto que se sacaron.

El martes 13 de octubre, la intérprete de “Te felicito” compartió un posteo para celebrar el cierre de su residencia de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid. Subió fotos con Maluma, Bizarrap, Laura Pausini, Dani Martín y Beéle, algunos de los artistas con los que compartió el escenario, pero, sin duda, la segunda fue la que más dio que hablar. ¿El motivo? Se trató de una imagen en blanco y negro con nada más y nada menos que Antonio de la Rúa. Posaron a pura sonrisa en los sillones con algunos tragos cerca y ella tenía la cabeza apoyada sobre su hombro.

Shakira compartió en su cuenta de Instagram una foto con Antonio de la Rúa en Madrid (Foto: Instagram @shakira)

“Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño… ¡Y no me quiero ir!“, escribió la cantante en la publicación que hizo en Instagram. “Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno. Gracias a los artistas que compartieron conmigo esta última noche y a todo el equipo que hizo posible lo que parecía una locura”, continuó. “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!“, sentenció.

La foto en cuestión se hizo pública solo horas más tarde de que Shakira le dedicara sobre el escenario unas palabras al hijo del expresidente de la Argentina. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, dijo frente a sus fanáticos.

Shakira sorprendió con un mensaje para Antonio de la Rúa en medio de su show: “Todo se transforma”

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Jorge Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, cerró.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja durante 11 años Captura de pantalla de video de Univision

Si bien sus palabras llamaron la atención, la realidad es que esta no fue la primera vez que ella tuvo cariñosas palabras públicas para su expareja. El año pasado, durante el show que brindó en Tijuana, México, cantó “Día de enero”, la canción que escribió como una carta de amor y agradecimiento para Antonio de la Rúa y, antes de interpretarla, dijo que se la dedicaba “a esos amigos que están ahí para siempre”.