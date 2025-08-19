El encuentro de Shakira y Antonio de la Rúa que volvió a encender los rumores sobre una posible reconciliación

Shakira se encuentra atravesando un excelente momento profesional y recorriendo el mundo con su gira Las mujeres ya no lloran, con la que deslumbra en cada escenario. Sin embargo, mientras disfruta de este presente artístico, sorprendió a todos al ser vista cenando junto a Antonio de la Rúa, 14 años después de haber puesto fin a su relación, lo que volvió a desencadenar los rumores de una posible reconciliación.

Como era de esperarse, el reciente encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa no tardó en generar especulaciones sobre una posible vuelta, y el video del momento se viralizó rápidamente. En las imágenes, ambos se muestran sonrientes y con una gran naturalidad, dejando ver cómo mantienen un vínculo familiar cercano a pesar de los años y la distancia. Asimismo, sorprendió la presencia de Milan y Sasha, los hijos de la cantante con Gerard Piqué.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos cenando acompañados por sus familias

Esta reunión se dio pocos días después del emotivo show de la cantante en Tijuana, México, donde interpretó Día de enero, uno de los temas más representativos de los once años que compartió con De la Rúa. Durante el concierto, Shakira destacó que la canción estaba dedicada “a esos amigos que están ahí para siempre”, recordando la importancia de los lazos duraderos.

La cercanía entre la cantante y Antonio no es algo completamente nuevo. Desde 2024 comenzaron a surgir señales de complicidad, como un discreto “Me gusta” de él en una publicación de Shakira por el Día de la Madre. Con el tiempo, distintos gestos y coincidencias públicas mostraron que conservan una relación amistosa y cercana, extendida también a sus familias. Incluso durante la gira en Argentina a principios de este año, la cantante invitó a Zulu, la hija de Antonio, a subir al escenario, demostrando que el vínculo entre ellos trasciende el pasado sentimental.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio compartieron más de una década juntos, entre vínculos personales y profesionales

Antes de que Gerard Piqué apareciera en su vida, Shakira estuvo en pareja más de diez años con Antonio de la Rúa, una relación que se convirtió en un tema constante de interés en el ámbito latino entre 2000 y 2011. La relación trascendió lo sentimental, ya que Antonio también asumió el rol de mánager, colaborando directamente en la carrera de la cantante y apoyándola en su expansión internacional. Fue gracias a esta alianza que vio la luz Laundry Service (2001), con éxitos como “Whenever, Wherever”, marcando su consagración global y su debut en inglés.

Fueron una de las parejas más comentadas de la música latina entre 2000 y 2011

La ruptura, sin embargo, no estuvo exenta de conflictos. Resulta que lo que en un primer momento se planteó como una separación temporal se transformó en definitiva y derivó en un enfrentamiento legal. En ese entonces, Antonio reclamaba el 18% de las ganancias que había generado mientras trabajaba como asesor, argumentando que su contribución fue clave en el éxito internacional de Shakira, mientras que la cantante respondió con una demanda por daños y perjuicios. Con el tiempo, los detalles del acuerdo permanecieron privados, aunque parece que las diferencias legales quedaron superadas, cerrando un capítulo complicado en la vida personal y profesional de la artista.

Hoy, el reciente reencuentro entre Shakira y Antonio en San Diego deja en claro que la cantante en un momento de estabilidad tanto en lo profesional como en lo familiar. Al mismo tiempo, el encuentro volvió a encender los rumores sobre una posible reconciliación, dejando abierta la posibilidad de que ambos retomen una relación cercana después de tantos años y experiencias compartidas.