Asegura que estuvo muerto ocho horas, bajó al infierno y despertó para convertirse en predicador

Durante años, Steve Kang, quien en la actualidad es un reconocido pastor evangelista, llevó una vida marcada por los excesos, las drogas y una profunda crisis emocional. Sin embargo, todo cambió después de un episodio que lo enfrentó cara a cara con algo que jamás imaginó experimentar: el infierno.

Según explicó en entrevistas con medios internacionales y con el podcaster Vlad Savchuk, en su infancia fue criado dentro de la religión budista e incluso llegó a estudiar para convertirse en monje. Pero debido a distintos problemas que se desarrollaron en su adultez, comenzó a consumir metanfetamina, éxtasis, entre otras sustancias peligrosas. Su enajenación era tal que incluso creó una mezcla extremadamente fuerte que él mismo llamaba “el tazón de la muerte”.

Esto lo llevó a creer que su vida no tenía sentido e intentó quitarse la vida, pero gracias a la ayuda de distintas personas, logró ser asistido por paramédicos y llevado de urgencia a un hospital. Mientras se encontraba sin pulso y los cirujanos intentaban reanimarlo, Steve habría tenido una experiencia escalofriante. “No era un lugar agradable. No había luz”, recordó sobre el lugar en el que se vio a sí mismo.

Su experiencia paranormal lo hizo cambiar su estilo de vida para siempre (Foto: Captura de pantalla/Sid Roth YouTube)

Según describió, el sitio parecía un enorme paisaje vacío y desolador, cubierto únicamente por un suelo rocoso que lastimaba sus pies a cada paso. “No había plantas, no había vida”, explicó. Pero lo más aterrador para él fue encontrarse rodeado de otras almas que sufrían y enormes figuras demoníacas. “Sabía que ellos estaban a cargo de ese lugar”, contó sobre las entidades que lo perseguían.

Steve describió a esos seres como demonios gigantescos de hasta cinco pisos de altura. Además, afirmó haber sentido un dolor físico y emocional imposible de comparar con cualquier experiencia humana. “Por primera vez en mi vida sentí que era un pecador y que merecía estar allí”, confió. Algo que le llamó la atención es que, estando en este lugar, llevaba una cadena incrustada en su abdomen, como si fuera un esclavo del infierno.

Steve habría estado rodeado de otras personas que estaban condenadas a vivir su eternidad en el infierno (imagen ilustrativa) (Foto: Pixabay)

¿Cómo cambió su vida después de sobrevivir a su experiencia paranormal?

Según explicó, médicamente estuvo inconsciente durante aproximadamente ocho horas. Sin embargo, dentro de aquella experiencia, el tiempo parecía transcurrir de otra manera. “Físicamente fueron ocho horas, pero para mí parecieron apenas 15 o 20 minutos”, recordó.

El pastor aseguró que el momento más desesperante fue cuando sintió que jamás podría salir de aquel lugar para reencontrarse con sus familiares y amigos. “Tuve una revelación muy fuerte: nunca voy a salir de este lugar”, expresó. Tras recuperarse físicamente, Steve Kang decidió abandonar completamente sus vicios y excesos, y comenzar una nueva vida enfocada en la religión.

Steve Kang habló de su experiencia cercana a la muerte

Con el paso de los años se convirtió en pastor evangelista y empezó a compartir públicamente su testimonio sobre el infierno y las experiencias cercanas a la muerte, para ayudar a otras personas que pasan por momentos complicados en sus vidas. “No quiero que ni mis peores enemigos vayan allí”, dijo, todavía con un gran temor por lo experimentado.