Dalma Maradona recordó cómo fue su soñada fiesta de 15 en la cancha de Boca y sorprendió al contar qué banda tocó

Dalma Maradona fue invitada a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en la pantalla de eltrece, donde sorprendió al contar cómo se desarrolló uno de los recuerdos más extraordinarios de su adolescencia: su fiesta de 15. Sin vueltas, confesó: “Soy muy fanática de Los Piojos desde que era muy chica. Tocaron en mi fiesta de 15”. Esa declaración bastó para que el conductor indagara en los detalles de aquella celebración que, incluso para la hija de Diego Armando Maradona, sonaba inverosímil.

Dalma relató con humor y nostalgia cómo surgió la idea: “Estábamos en casa con mi mamá y mi papá, y me preguntaron dónde quería festejar. Yo les dije ‘en la cancha de Boca’, como quien lanza una fantasía. Obviamente, me reí como tipo ‘Jajaja, no va a pasar’”. Pero tratándose de Maradona, nada era imposible. “Mi papá se fue al living a hablar por teléfono, volvió y me dijo: ‘Ya está, es en la cancha de Boca’. Y nosotros le dijimos: ‘¿En serio, papá?’. Y sí, fue en la Bombonera”, recordó con una sonrisa.

El regalo inolvidable: un recital privado de Los Piojos

Como si el lugar no fuera suficiente, la sorpresa más grande llegó cuando el propio Andrés Ciro Martínez, líder de Los Piojos, la llamó para confirmar su participación en la fiesta. “Me dijo: ‘Sabemos que sos muy fanática. Tu papá nos pidió si queríamos tocar y para nosotros es un placer. ¿Qué querés que toquemos?’. Y yo le contesté: ‘Vení y hacé lo que quieras’”, relató Dalma, aun con emoción por aquel gesto.

Los Piojos, una de las bandas más icónicas del rock argentino, accedieron a dar un show íntimo para la joven en un contexto tan emblemático como la cancha de Boca, el club de los amores de su padre. Las fotos de aquel momento se viralizaron en las últimas horas en redes sociales donde se pueden ver a todos los integrantes de la banda abrazados a Diego y Dalma después de dar un concierto inolvidable para más de 500 invitados.

Los Piojos en el cumpleaños de Dalma Maradona (Foto: X)

Sobre el cierre de la entrevista, Mario Pergolini no dudó en destacar la actitud de Dalma, más allá del entorno privilegiado en el que creció. “La verdad, te lo digo en serio, sos una mujer muy ubicada por el tipo de vida que tuviste”, expresó el conductor, quien elogió su humildad pese ser la hija de uno de los hombres más famosos de todo el planeta.

Las reacciones en redes sociales a la entrevista de Dalma Maradona con Mario Pergolini (Foto: X)

La anécdota, que rápidamente se replicó en redes sociales, volvió a demostrar que, incluso entre los lujos y excentricidades que rodearon la vida de Diego Maradona, su vínculo con Dalma siempre estuvo atravesado por mucho amor y complicidad. “Tuvo de papá a Dios en la Tierra, a un superhéroe. Un tipo que a la edad de escuchar canciones de cuna recibía ovaciones”; “Diego y Claudia hicieron todo bien” y “Siempre me sorprende eso de Dalma y Gianinna, lo ‘normales’ que son para la vida que llevaron”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X al respecto.