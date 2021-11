La frase sin filtro de Charlotte Caniggia en el debut de MasterChef Celebrity 3

Charlotte Caniggia es una de esas personas que no pueden pasar desapercibidas. Su carisma, humor y manera de hablar sin filtros la convierten en uno de esos personajes que polarizan la opinión de la audiencia. Solo hizo falta el primer episodio de la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe) para que se volviera una de las contrincantes para ser una de las favoritas de la audiencia gracias a sus eventuales quejas y sus cómicos comentarios.

Nadie esperaba menos de ella ya que su hermano, Alex -a pesar de su polémica salida del programa- se consagró como uno de los más queridos por los fans. El eterno repertorio de frases, refranes y dichos de “El Emperador” sumados a su confianza infinita en si mismo no tardaron en ubicarlo en el top 5 de celebridades más queribles. Charlotte, por su parte, no se queda atrás y arrancó la competencia haciendo de las suyas.

Charlotte Caniggia junto a Catherine Fulop y Mery del Cerro, sus compañeras de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@charlottecaniggiafc_)

La joven entró al estudio con la cabeza en alto y la determinación de dejar marca. En los primeros minutos de su aparición, ya dio la nota con una referencia a sus haters y, mirando fija a la cámara, la participante expresó el verdadero motivo que la llevó a sumarse a la competencia. “Me animé a esto para cerrarle el c… a muchas personas”, manifestó sin pelos en la lengua.

Además de ser una cocinera amateur, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia también es considerada un referente de la moda. Sus looks arriesgados, coloridos y mega sexys generan furor a donde sea que vaya. La premiere del reality de Telefe no fue una excepción y deslumbró a todos los presentes con un vestido completamente de jean, con apliques de brillos, una falda diseñada con el estilo patch work y un pronunciado escote en V.

El exabrupto de Charlotte Caniggia en su debut en MasterChef Celebrity 3

Para coronar el look, Charlotte le sumó unos enormes anteojos de sol en honor a su hermano. Luego de aclarar que eran un guiño a Alex, quien seguramente la acompañó del otro lado de la pantalla, reveló los consejos que le dio el excompetidor. “Me dijo que la rompa. Me dio algunos tips porque él la rompió”, dijo. En otro fragmento del programa lanzó otra palabra que hizo recordar al mediático: “Barats”. Según contó él mismo tiempo atrás en una entrevista, el término hace referencia a “los envidioso y a los mediocres”.

El extravagante conjunto quedó rápidamente opacado cuando le dieron el delantal blanco con su nombre bordado en rojo. Sin faltarle a su personalidad, la mediática no tardó en emitir una queja al respecto. “¿Ya me dan el delantal? Me taparon todo el look”, disparó durante las entrevistas individuales, enojada.

A pesar de que no le fue muy bien durante el primer desafío y terminó con un delantal negro, los fans no dejaron de demostrarle su apoyo desde las redes sociales.

Empezó la tercera edición de MasterChef Celebrity y los fans le mandaron buenos deseos a Charlotte Caniggia twi

Charlotte Caniggia se encamina a ser una favorita de los fans en MasterChef Celebrity twitter