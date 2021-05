Las verdaderas razones por las que Alex Caniggia abandonó MasterChef Celebrity: “Pidió que le aseguren que ganaba”

En las últimas horas, se habló mucho de la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity. Mientras que desde el canal aseguran que el participante fue echado por no cumplir con las reglas de la competencia, el hijo de Mariana Nannis advierte que nada de esto es cierto y que él mismo renunció al certamen, ya que era “muy sacrificado”. Esta mañana, Ángel De Brito contó los verdaderos motivos que dejaron al mediático fuera de juego.

Tras los rumores que aseguran que “El emperador” ya habría sido convocado para sumarse a “La Academia”, el conductor de LAM aclaró que por ahora eso no sucedió. “La verdad es que no fue convocado todavía, lo cual no quiere decir que no lo llamen. Primero tiene que definir su situación allá”, lanzó en referencia al contrato que Caniggia mantiene con Telefe.

Alex Caniggia recibió en su estación a La Sole ADRIAN DIAZ BERNINI

Y enseguida reveló los verdaderos motivos por los cuales Alex quedó fuera del certamen de cocina. “Lo que pasó puntualmente el día del escándalo es que tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba. Quería que le arreglen al jurado para quedarse, sino no iba”, relató el periodista ante la mirada atónita de las panelistas.

“¿Qué pasó?” El productor le dijo que no, que esas cosas no se arreglan, que no vaya. Y por eso no fue. Todo esto lo van a desmentir, obviamente”, agregó mientras advertía que su información era de una muy buena fuente dentro de Telefe. Para que no queden dudas, Yanina Latorre leyó un mensaje que confirmaba los dichos de De Brito: “Dicen que apagó todos los teléfonos y no atendió nunca más a la producción porque sabía que lo iban a eliminar”, indicó la rubia.

